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    • 28.12.2022 08:46
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    • 28.12.2022 08:46
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    Adana merkezli 9 ilde 45 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon

    Adana merkezli 9 ilde, sosyal medya ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerine sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    9 ilde 45 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medya ve ilan sitelerine sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Sahte satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmesi üzerine Adana merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

    Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana merkezli 9 ilde 45 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon
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