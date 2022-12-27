Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Karadeniz'deki trilyon dolarlık rezerv açıklaması

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki trilyon dolarlık rezerv hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu çalışmada yoğun çaba gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel Müdürü, yardımcıları, mühendisleri, aynı şekilde bize destek sağlayan yüklenicilerin çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum.

Çalışma, azmin, inancın, sabrın sonucu olarak karşımıza çıktı. Böylece Karadeniz'deki çalışmaların sonucunda 710 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk.

Sahadaki çalışmaları yerinde inceledik. Daha 1 hafta önceden basınımızın değerli temsilcileri ile birlikte Filyos'ta değerlendirmeler yapma imkanı bulmuştuk. Gelinen noktayı paylaşmak istiyorum.

3 aşamadan oluşuyor. 1 deniz tabanında sondaj işlemleri ve sondaj işlemlerinin akabinde yapılan kuyu tamamlama işlemleri ile devam ediyor. Deniz tabanında teknolojik olarak baktığımızda sahada yoğun çalışma var. 50'yi aşkın gemi ile çalışmaları sürdürüyoruz.

170 km'lik ana iletim hattımız tamamlandı. Yine deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Karada gazı işleyecek, kara işleme tesisini yüzde 85 oranında tamamladık. Kara işleme tesisi günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek kapasitede çalışıyor. 2. fazı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı."

Üretilen gazı BOTAŞ'ın üretim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. Orada test ve devreye alma işlemleri de devam ediyor. Deniz tabanında başladığımız kuyu açma işlemlerinde 10 kuyuyu açmış durumdayız. Kuyu tamamlama işlemleri son sürat devam ediyor. 2. fazda buraya 30'un üzerinde kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız.

"ZEKİ ADINI VERDİĞİMİZ YAZILIM KONTROL EDECEK"

3 sondaj gemimiz aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor. Burada kurulacak sistemin tamamın uzaktan kontrol edilecek. Karada büyük bir kontrol merkezi inşa ediliyor. Zeki adını verdiğimiz yazılım kontrol edecek.

Son yapılan keşifle alakalı detayları paylaşmak istiyorum. 29 Ekim tarihinde Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma 1 kuyusu dediğimiz bölgeye gitmişti. 2 aylık çalışma sonunda bir keşifle sonlandırmış olduk. Bu keşfe göre de üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp olarak belirledik. Çaycuma 1 kuyusu daha önce Sakarya gaz sahası olarak adlandırdığımız bölgenin hemen yanında.

İlk keşfi Tuna 1 kuyusu ile açıklamıştık 405 milyar metreküplük keşifti. 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de Amasya 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezerv söz konusuydu. Dünyanın en büyük 2. keşfi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Çaycuma ile birlikte 710 milyar metreküplük keşfe ulaşmış olduk.

Çalışmalara göre rezervi yeniden değerlendirdik. Bu değerlendirmeyi bu alanda en yetkin firmalardan birisi yaptı. Onun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde de 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk. Gerek Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp gerekse Sakarya gaz sahasında ilave miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edilmiş oldu.

"MART AYININ SONUNA DOĞRU İLK GAZI SİSTEME VERMİŞ OLACAĞIZ"

Ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında gazı buluşturmak istiyoruz. Mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız."