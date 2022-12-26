İstanbul'a bir eser daha: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Metroların beyni olacak

"TESİS, İSTANBUL HAVALİMANI METROLARININ BEYNİ OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında 124 bin metrekarelik ve 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasının tasarım ve imalat işini tamamladıklarını, depo sahası imalatlarını bitirdiklerini söyledi.

Depo sahasının özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek.

Depo sahasıyla birlikte işletmeyi yürütecek personelin kullanacağı ofisler, toplantı salonları, teknik odalar ve diğer yardımcı tesisler ile İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunu da burada yaparak İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak."

"DEVAM EDEN DEMİR YOLU YATIRIM BÜTÇEMİZ 27 MİLYAR DOLAR"

Adil Karaismailoğlu, 12 ilde toplam 819 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletme altında olduğunu, bunun 345 kilometreden fazlasını Bakanlığın inşa ettiğini belirterek, "152,2 kilometrede inşa çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki durmayacağız. Çünkü bizim kitabımızda durmak yok. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.