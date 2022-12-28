Son dakika DEPREM! Kastamonu, Çorum, Tosya DEPREM ŞİDDETİ || 28 Aralık Çarşamba AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

KASTAMONU DEPREM SON DAKİKA
Depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Tosya (Kastamonu) Tarih:2022-12-28 Saat:10:45:12 TSİ Enlem:41.109 N Boylam:34.184 E Derinlik:10.16 km"
KASTAMONU DEPREM SON DAKİKA
Depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Tosya (Kastamonu) Tarih:2022-12-28 Saat:10:45:12 TSİ Enlem:41.109 N Boylam:34.184 E Derinlik:10.16 km"
ÇORUM'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre de Çorum merkezli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.
EN ŞİDDETLİ DEPREM NEDİR?
Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia depremi, 22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi. UTC saat 19:11 de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur.
DEPREMDE EN ÜST KAT MI EN ALT KAT MI?
Bitişik binalarda da yana kırılma ihtimali neredeyse yok. Genelde deprem videoları da bu şekildedir. o yüzden üst kat daha güvenli.
SAĞLAM BİNA SALLANIR MI?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.