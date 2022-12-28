Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.12.2022 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2022 11:14
    ABONE OL

    Son dakika DEPREM! Kastamonu, Çorum, Tosya DEPREM ŞİDDETİ || 28 Aralık Çarşamba AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

    Son dakika Kastamonu depremini hisseden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Kastamonu deprem haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu Tosya'da deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Son dakika DEPREM!

    AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu Tosya'da deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu bildirildi.

    SON DAKİKA KASTAMONU DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

    AFAD'ın aktardığı veriye göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde saat 10.45'te 3.9 büyüklüğünde ve 10.16 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

    KASTAMONU DEPREM SON DAKİKA

    Depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Tosya (Kastamonu) Tarih:2022-12-28 Saat:10:45:12 TSİ Enlem:41.109 N Boylam:34.184 E Derinlik:10.16 km"

        ÇORUM'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre de Çorum merkezli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

        EN ŞİDDETLİ DEPREM NEDİR?

        Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia depremi, 22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi. UTC saat 19:11 de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur.

        DEPREMDE EN ÜST KAT MI EN ALT KAT MI?

        Bitişik binalarda da yana kırılma ihtimali neredeyse yok. Genelde deprem videoları da bu şekildedir. o yüzden üst kat daha güvenli.
            Yurdun ünlüleri, yurtta kalan gençlerle buluşuyor
            Haberler Güncel Son dakika DEPREM! Kastamonu, Çorum, Tosya DEPREM ŞİDDETİ || 28 Aralık Çarşamba AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...
                SON DAKİKA