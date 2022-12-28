Son dakika DEPREM! Kastamonu, Çorum, Tosya DEPREM ŞİDDETİ || 28 Aralık Çarşamba AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

EN ŞİDDETLİ DEPREM NEDİR?

Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia depremi, 22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremi. UTC saat 19:11 de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur.