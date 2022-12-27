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    • 27.12.2022 08:27
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    • 27.12.2022 08:33
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    CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın maket siyaseti! Söz verdiği cemevinin 8 yılda ancak resmini yaptırdı

    Son dakika haberi! Bursa'nın Mudanya İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimleri arifesinde, kentteki Alevi vatandaşların ibadet edebilmeleri için bir cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Aradan geçen 5 yılda, sözünü yerini getirmeyen Türkyılmaz, 2019 yerel seçimlerinde de yine seçmene cemevi sözü verdi. Türkyılmaz, bir cemevi görseli hazırlatıp, sosyal medya hesabından yayınlayarak, sözde "çalışmalara başladıklarını" duyurdu.

    CHP’nin maket siyaseti! 8 yılda ancak resmini yaptırdı

    Bursa'nın Mudanya İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimleri arifesinde, kentteki Alevi vatandaşların ibadet edebilmeleri için bir cemevi yaptırmayı vaat etti.


    Aradan 3 yıl geçtikten sonra 2017'de gazetecilerin karşısına çıkan Türkyılmaz, Siteler Mahallesinde bulunan bin 11 metrekarelik bir arsayı cemevi ve kültür merkezi yapılması amacıyla Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfına tahsis ettiklerini duyurdu.



    Yapılan yer tahsisi için karşılıklı imzalar da atıldı. Ancak, proje imza aşamasında kaldı.

    ÖNCE İKİ KEZ SÖZ VERDİ, SONRA BELEDİYELER CEMEVİ YAPAMAZ" DEDİ
    2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olan Türkyılmaz, bir kez daha cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Türkyılmaz seçimi kazandıktan bir ay sonra, MHP Grubu, meclise cemevinin akıbeti ile ilgili verdiği önergede, projenin ne zaman hayata geçeceğini sordu. Türkyılmaz ise bu defa, "Belediyeler cemevi yapamaz" yanıtını verdi.


        Proje yine sözde kalırken, yerel seçimlere 15 ay kala, aynı senaryoyu yine sahneye koyan Türkyılmaz, bir cemevi görseli hazırlatıp, sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Çalışmalara başladıklarını" duyurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkyılmaz paylaşımının detayında da "Kütüphane, bilgisayar odası, ofisler, ortak kullanım alanları da aynı bölgede hizmet verecek. Cemevi projesi için önümüzdeki günlerde alevi dernekleri ile bir araya gelerek, hazırlanan projeye son şeklini vereceğiz" dedi.



        Söz verdiği cemevinin 8 yılda sadece görselini hazırlatabilen Türkyılmaz'a MHP'li Meclis üyesi ve grup sözcüsü Bülent Erden'den tepki geldi. Erden, "2014'te ve 2019'da Mudanyalılara cemevi sözü veren Başkan Türkyılmaz, bir kez daha yenilettiği görsellerle söz verdi. Görünen o ki plak yeniden başa saracak. İnşallah Başkan bizi bu kez yanıltır" dedi.

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