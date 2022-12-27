CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın maket siyaseti! Söz verdiği cemevinin 8 yılda ancak resmini yaptırdı

Bursa'nın Mudanya İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimleri arifesinde, kentteki Alevi vatandaşların ibadet edebilmeleri için bir cemevi yaptırmayı vaat etti.
Aradan 3 yıl geçtikten sonra 2017'de gazetecilerin karşısına çıkan Türkyılmaz, Siteler Mahallesinde bulunan bin 11 metrekarelik bir arsayı cemevi ve kültür merkezi yapılması amacıyla Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfına tahsis ettiklerini duyurdu.
Yapılan yer tahsisi için karşılıklı imzalar da atıldı. Ancak, proje imza aşamasında kaldı.
ÖNCE İKİ KEZ SÖZ VERDİ, SONRA BELEDİYELER CEMEVİ YAPAMAZ" DEDİ
2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olan Türkyılmaz, bir kez daha cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Türkyılmaz seçimi kazandıktan bir ay sonra, MHP Grubu, meclise cemevinin akıbeti ile ilgili verdiği önergede, projenin ne zaman hayata geçeceğini sordu. Türkyılmaz ise bu defa, "Belediyeler cemevi yapamaz" yanıtını verdi.