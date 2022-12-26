Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6’lı masa naylon yapıda

Başkan Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum Erdoğan'a" isimli etkinlikte gençlerle buluştu. Erdoğan, 6'lı masanın naylon yapıda olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, 'altılı masa' denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan TOGG'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra TOGG'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.