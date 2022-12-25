İstemezükçü muhalefetin çabaları kâr etmedi: AK Parti'den 21 yıla damga vuran hizmet siyaseti

"ZARAR EDİYOR" DEDİLER VAZGEÇİLMEZLERİ OLDU

CHP'nin eski milletvekili Barış Yarkadaş da Avrasya Tüneli'nin zarar ettiği iddiasında bulunmuştu. Oysa Avrasya Tüneli gayri safi yurt içi hasılaya 2 milyar dolar, üretime 4.1 milyar dolar, ihracata 340 milyon dolar katkı sağladı. Tünel, projeye karşı çıkanların dahi vazgeçilmezi oldu.

CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'nün zarar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Osmangazi Köprüsü, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırdı.

SİHA'LAR İÇİN ALÇAKÇA İFTİRALAR ATILDI!

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu "SİHA'lar sivilleri öldürdü" diye alçakça iftiralar attı. Türkiye, savunma sanayii ürünlerinin ihracatından 2021'de 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar kazandı. 2022 hedefi 4 milyar dolar.