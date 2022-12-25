İstemezükçü muhalefetin çabaları kâr etmedi: AK Parti'den 21 yıla damga vuran hizmet siyaseti

Türkiye, 21 yıldır yapılan her projeyi baltamaya çalışan takoz muhalefetine rağmen AK Parti iktidarının eser ve hizmet siyasetiyle yükseliyor.
'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGICINI MÜJDELİYOR
Savunma, ulaşım, sağlık, enerji ve otomotiv, sosyal konut alanında atılan kararlı adımlar tüm karalama kampanyalarına rağmen 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını müjdeliyor.
CHP'nin başını çektiği takoz muhalefetinin akıllara ziyan itirazlarla yapımı engellemeye çalıştığı projeler her alanda Türkiye'ye çağ atlattı.
Yapım aşamasından hizmete alındığı sürece kadar en sert karalama kampanyalarına maruz bırakılsa da, iktidarın kararlı tutumuyla kazanan hep Türkiye oldu.
İşte, tek tek gerçeğe dönüştürülen gurur projelerinin kazanımları ve muhalefet tarafından engellenme çabalarının öyküsü:
ŞEHİR HASTANELERİ HAZIMSIZLIK YAPTI
Sabah gazetesinin haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastaneleri'nin yapım sürecinde "Bütçeye yük getirecek. Ya hasta yoksa ne yapacağız" dedi. Bugün 19 şehir hastanesinde 175 milyon sağlık hizmeti alındı. 43 bin yatak kapasitesi oluştu.
SOSYAL KONUTLARI BİLE İSTEMEDİLER
Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi de dezenformasyon girişimlerine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan TOKİ projesi için "Boş toprağa beton dökmek" mesajı atarak yine en iyi bildiği işi yaptı.