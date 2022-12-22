Bakan Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için Ocak ayını işaret etti! Avrasya Tüneli mesajı: Yılbaşında zam düşünmüyoruz





OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ...

Bunlar süreli işletmelerdir. Osmangazi Köprüsü'nde yazın bazı günlerde 80 bin araç geçiyor. Yatırım sırasında devletten 1 kuruş çıkmadı. Çanakkale Köprüsü de öyle. Bugüne kadar 2 milyon araç geçti. Osmangazi'den günlük 55 bin araç geçiyor. Köprü olmadığını düşünün. Eskihisar-Topçular arasında istediğiniz kadar feribot koyun, maksimum taşıyacağınız araç sayısı 10 bindir. Osmangazi Köprüsü ilk açıldığında 5-10 bin araç geçiyordu. Bugün 55 bine çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı, bu İstanbul yaşanmaz hale gelirdi. Sadece İstanbul değil, Adapazarı, İzmit de aynı şekilde.

İstanbul'daki trafik problemin olmazsa olmazı kaliteli işletme hizmeti vermektir. Otobüsteki işletme kalitesini gün geçmeden düzeltmeleri gerekiyor. Bunu da entegre şekilde yapmak lazım. Otobüs, metro, taksi şeklinde.

BAKANLIĞA ELEMAN ALIMLARI

Bakanlık olarak ihtiyaç halinde ilan yapıyoruz. Doğrudan KPSS'den direk listeden alıyoruz. İhtiyacımız doğrultusunda sürekli eleman alıyoruz. Onun yanında taşeronlar da var, kadroya geçmek isteyenler. Bu kadar iş yapan bakanlık olarak inşaat mühendislerine, inşaat teknikerlerine ihtiyacımız var. Bana kalsa hepsini kadroya alırım, sonuçta ihtiyaç olduğu müddetçe kadroya almak zorundayız. 700 bine yakın mühendis kardeşim çalışıyor şu anda bakanlık bünyesinde.

Geçen yıl Antalya Havalimanı'nda ihale yaptık. 765 milyon Euroluk yatırım yapmamız gerekiyordu. Biz ne yaptık? Devletten 1 kuruş çıkmadan yaptık. 25 yılı işleteceksin, devlete kaç lira vereceksin, biz onu yarıştırdık. Tam 8,5 milyar euro devlete kira vereceğim diye taahhüdde bulunuldu. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'da devletten 1 kuruş çıkmadı. 560 milyon Euro devlete gelir gelecek oradan. İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro yatırım. Buradan da tam 26 milyar Euro devlete gelir gelecek. İstanbul Havalimanı dünyanı en özel projelerden bir tanesi. Avrupa'da yolcu sayısında birinci. Dünyada da hizmet kalitesi açısından en iyi havalimanı.

Zafer Havalimanı'nda esas olan yatırım maliyetidir. Biz oraya para ödüyoruz. Adıyaman'daki havalimanını ayakta tutmak için para ödüyoruz. Zarar ediyoruz diye kapatacak mıyız? Adıyaman'da ne kadar masraf yapıyorsak orada da aynı masrafı yapıyoruz. Onun yanında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günde 100 bin yolcu gidip geliyor.

HEDEF 2053

Dünyada krizlerin konuşulduğu ortamda Türkiye yatırımlara devam ediyor. Yaptığımız herşey vatandaşımızın yaşamını etkiliyor. İstihdamı, turizmi, tarımı canlandırıyor. Yatırımlar bir akarsu gibi gittikleri yerde bereketi artırıyor. Altyapı yaptığımız bölgede 10 katı etkisi oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu yapıldıktan sonra üretim artışı, küçükbaş büyükbaş hayvanlarda 10 kat artış var. Büyümenin en büyük dinamosu ulaştırma altyapı yatırımlarıdır. Bütün yatırımların arkasındayız ama hiçbir zaman yeterli görmedik. Bütün planlarımızı planladık, 2053'e kadar devam edecek inşallah.

Bugün Bitlis'teydik. Bu bölge 6 yıl önce akşam 16.00'da trafik kapatılıyordu. Terör belasından temizlendikten sonra buralara hayat geldi. Dağların, vadilerin arasında mühendislik ürettik. ODTÜ'den hocalarımız, arkadaşlarımız, mühendislerimiz bu projeyi üyetti. 2 arabanın zor geçeceği bir vadiydi burası. Bu lojistik bir koridor. Çok önemli ağır vasıtanın olduğu bölgedir burası.

Mardin-Midyat geçişini tamamladık. Bölgede artık huzur, güven var. Üretim artıyor. Artık herkes memleketinde iş buluyor. Üretimin ihracatın bu kadar artması güçlü altyapı sayesinde oluyor. Bölgeye yatırımcı geliyor. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa kuzey batı çevre yolunu açtık. Trafiği rahatlatacak çok ciddi proje. Ağrı-Patnos yolu ana damarlar gibi bölgenin hareketliliğini sağlıyor. Eğiste Hadimi Viyadüğü de çok kıymetli bir proje. 166 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek viyadüklerinden bir tanesi. Türkiye'nin en yüksek viyadüğü. Yolculukları 20 dakika kısalttı. Tamamen yerli, milli mühendislik çözümleri. Sadece Yusufeli'nde 21 tane köprü yaptık, 3 bin metre uzunluğunda. 39 tane tünel 56 kilometre uzunluğunda.

Bolu Dağı Tüneli tam 17 yıl sürdü. Bizim yaptığımız projelerin yanında çok basit bir proje aslında. 20 yılda bilgi ve becerimizle dünyanın her yerinde hizmet veriyoruz. Biz mühendislikte dünyaya çok önemli bilgi ihraç ediyoruz. Kars'la Erzurum arasında önemli bir aksı tamamlayan viyadüğü geçtiğimiz günlerde tamamlayarak hizmete aldık. Gazi Ray da Gaziantep için önemli bir yatırım. İçinde 16 istasyonu olan çok kıymetli bir yatırımdır. Gaziantep'in gelişmesine oldukça katkı sağlayacak.

Biz yaptığımız yolları akıllı yapıyoruz. Yola girdiğinizde terkedene kadar güvenli bir denetim altındasınız. Olağandışı hareket yaptığınızda, başınıza kaza geldiğinizde merkezden sizi kameralar izliyor. Oradaki görevlilere haber veriyor. Size ulaşılıyor. Yol boyu tamamen gözleniyorsunuz. O yollarda sensörler, kameralar var. O yüzden seyahat konforu arttı, kazalar azaldı.

Kaz Dağları rampalarını ortadan kaldırdık, tünelleri bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nden geçip Ege'ye ulaşmak için çok önemli bir yer. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı'da bitiyordu. Kınalı-Malkara arasını tamamlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'da üçüncü pisti Mayıs ayına kadar bitireceğiz.

Herkesin sorumlulukları belli. Bir taraf sorumlulukları yerine getirirken diğer tarafın getirmemesi bizi üzüyor.

Şu anda hızlı trende, yaylı sistem yatırımı 22 milyar Euro. Buna şehir içi metroları koyarsanız 27 milyar Euro eder. Şu anda yaylı sistem yatırımı devam ediyor. Bugüne kadar karayolu ağırlıklı yatırım dönemini geçirmiştik. Raylı sistem yatırımları, demiryolu yatırımları yüzde 60'lara çıktı şu anda. Teknoloji ve maliyet açısından ağır ve zaman isteyen işler. Ama orada büyük yatırım dönemi başladı. Demiryolu araçlarında 17,5 milyar dolarlık bir pazar var. İnşallah biz bunu yerli ve milli olarak çözeceğiz.