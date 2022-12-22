Bakan Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için Ocak ayını işaret etti! Avrasya Tüneli mesajı: Yılbaşında zam düşünmüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu özel bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2023 yılında 8506 lira olarak uygulanacak asgari ücrete ilişkin konuşan Karaismailoğlu, "Çalışanlar daha fazla üretecek, kazanacak. Gayet iyi rakam. İnşallah ülkemizde pozitif gelişmelere yol açacak. Enflasyonla mücadele geri adım atılmadan devam edecek. Onu da takip edeceğiz. İnşallah daha bereketli olacak. Sonuçta çalışanların cebine iyi para girecek, daha fazla çalışarak işverene getiri olarak dönecek. Bizim çalışanlarımıza da aynı oranlarda yansıyacak" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU HAKKINDA VERİLEN KARAR
Sonuçta mahkeme kararı. Doğru ya da yanlış bulmak haddime değil. Kesin olmayan bir karar var, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mahkeme millet adına karar verir. Burada yanlışlık, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa istinafı var Yargıtay'ı var. Bir yanlış varsa sonuçta düzeltilir. Sonuçta mahkemenin almış olduğu ara karardır bu. Kesinleşmesi için önümüzde süre var. O yüzden bugün karara sevinmek veya üzülmek farklı bir şey. Karar sonucunda etkilenenlere baktığınızda zannederseniz maç kazanmış, bu da trajikkomik bir hikaye. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların birbirine operasyon çekmek şeklinde düzenlemeler trajikomik.Yapılan işleri denetleyen kanunların belirlemiş olduğu mevkiler, makamlar, mahkemeler var. Bir süreç varsa karşılığında süreç var. Yargı kararının, kesin olmayan karar sonucunda gösterilen tavır trajikomiktir.
Hiçbir zaman İstanbullu'ya hizmet eden bir noktaya geldiklerini göremedik. Keşke olsaydı. İstanbullular sizi niye seçti? Bu şehri gelin yönetin dediler. Aradan 4 yıla yakın zaman geçti. Olmadığı gibi mevcut olanlar geriye düşmeye başladı. İstanbul hizmet, yatırım ister. Bugün 14 milyon turist gelmiş. Seneye 15-16 milyona çıkacak. Hizmet sektörünüzü geliştirmeniz lazım. Bugüne kadar İstanbul Belediyesi'ne merkezi hükümetten para gelmiş. Belediyenin kendi gelirleri var. Bütçesi büyük. Ama maalesef sıkıntılı süreç devam ediyor. Belediyenin yapması gereken 100 kilometrelik metro var. Bunların tamamında hiçbir ilerleme yok, olduğu gibi duruyor. Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu ve yolunu yapmayan bir belediye var maalesef. Sonuçta oraya vatandaş gidip şifa bulacak. Bunların hizmet siyaseti bu demek ki. Herhalde oraya ulaşılmasın diye yapılıyor demek ki.
"CHP ZİHNİYETİNİN HİZMETTE SIKINTILARI VAR"
CHP zihniyetinin vatandaşa hizmette sıkıntıları var. İstanbul'da böyle de Adana'da farklı mı? Adana'da 15 Temmuz Köprüsü var. 'Ben bunu yapmayacağım' diyor. Bu sefer hükümet olarak o projeyi devralıyoruz. Bir altyapı yapmaktan imtina ediyorlar. 'Biz engelleniyoruz' diyorlar. Neyi engelliyorlar. Sürekli konuşmakla bu iş olmuyor. 2017'de ihalesi yapılmış, tüneller açılmaya başlanmış, Sancaktepe-Yenidoğan metrosunu bırakın yapmayı, durdurdunuz. Orada bir kamu zararı var. Kamunun malı olmuş, para harcanmış. Onu yok etmek için üzerine toprak döküyorsunuz. Denetleyiciler buna dava açmaları lazım. Bunu söyleyince 'engelleniyoruz' diyorlar. Bizim derdimiz bu bütçeleri vatandaşa hizmet noktasında harcamaları. 70 milyar liranın üzerinde yatırımla İstanbul'a metro yapıyoruz. Bunlar yapılmış işlerin üzerine toprak, beton döküyorlar.
İstanbul'da taksi sorunu var, evet kabul ediyoruz. Ama İstanbul'da toplu taşıma sorunu var. İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? Hayır, beklersin otobüsler gelmez. Otobüsler yolda kalıyor. Metroda merdivenler çalışmıyor. Siz oradaki hizmeti yerine getirmeyeceksiniz, sonra taksiye takılıp kalacaksınız. Taksideki sıkıntı şoförün yolcu almaması, kötü davranması, bunları eleyecek olan da büyükşehir belediyesi. Geçen yıl 1000 tane ihtiyaç fazlası olan minibüs taksiye dönüştürüldü. Bunları hızlıca uygulamaları gerekir. İşletilmekte olan sistemin kaliteli olarak ilerlemesi için mutlaka denetim, aplikasyon, aracın takip edilmesi. Boş taksileri doldurduğunuzda otomatikman 5 bin taksi ilave etmiş oluyorsunuz. UKOME bir kuruldur, tartışır karar verir. Siz belediye taksicilik yapsın diye karar getiriyorsunuz. UKOME buna karşı çıkmış, yasal olmayan durumu değerlendirmiş.
Belediyelerin taksi işletmeciliği yapması için karar getiriliyor. Reddedilen oydu. Bu sistem zaten kanuna da aykırı. Otobüs A.Ş. İETT gibi farklı bir taksi modeli yapmaya çalışıyorlar. Bu da kanunen mümkün olmayan bir şey zaten. Buradaki sayıyı artırırken en önemli şey denetim, hizmet kalitesini artırmaktır. Otobüs çalışmıyor, metroda sıkıntı var, vatandaş ulaşım ihtiyacını gidermek için başka araç arıyor. Önemli olan toplu taşımın kalitesini artırmaktır. Otobüsle tramvayın çarpıştıgını görüyoruz. Bu sıkıntını başı oradaki liyakatli kadroların yok edilmesi. Biz İstanbul'da yapmamız gerekenlerin fazlasını yapıyoruz. Hükümet 70 milyarlık bütçe ayırmış İstanbul'da metro için.