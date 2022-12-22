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    • 23.12.2022 01:57
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    • 23.12.2022 01:57
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    Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığın'a atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    HSK ataları Resmi Gazete’de

    Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığın'a atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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