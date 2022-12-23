Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesiyle ekonomiye 5 yılda 62 milyar lira katkı

Sıfır Atık Projesi çatısı altında uygulanan tüm bu çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Hedef 2023 yılında bu oranı önce yüzde 35'e, 2035 yılında ise 60'a çıkarmak. Projenin başlangıcından bu yana 20.4 milyon ton kağıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton geri kazanılabilir atık bakanlıktan lisans almış işletmelerce ekonomiye geri kazandırıldı.