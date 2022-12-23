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CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı

CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı
23.12.2022 23:06

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Son dakika haberi! CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının yorumlanmasında "seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu" gerekçesiyle 3 kez program durdurma ve idari para cezası verilen kanal Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırı üzerinden PKK söylemlerini canlı yayına taşıdı. Sosyal medya üzerinden PKK üyesi Sakine Cansız'la ilgili iddiaları gündeme getiren Fehim Taştekin'i yayına bağlayan Halk TV, olayı Türkiye'deki seçimlerle ilişkilendirmeye çalıştı. Öte yandan RTÜK'ün verdiği ceza ile ilgili canlı yayında "mimik" provokasyonuyla maskeli şova girişildi.

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