Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bu senaryo artık işleyemeyecektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te tamamlanan projelerin açılış törenine Külliye'den bağlandı. Önemli açıklamalar yaptı:

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz.

Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.

Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işleyemeyecektir.

Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, sefaleti, acıları asla unutmayacaktır. Terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir.

Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz.

Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecektir...



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