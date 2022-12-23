Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi 5'inci yılını yaşıyor...
20 BİN KİŞİYE DE YENİ İSTİHDAM ALANLARI AÇMASI HEDEFLENİYOR
5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağlayan Sıfır Atık Projesi'nin, 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması hedefleniyor.
Yapılan çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Hedef 2023 yılında bu oranı önce yüzde 35'e, 2035 yılında ise 60'a çıkarmak.
3. SIFIR ATIK ZİRVESİ VE ÖDÜL TÖRENİ
Proje kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Zirve, Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak.
Bakan Kurum A Haber'de şu açıklamaları yaptı:
Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor. Atıklarının yüzde 27'sini dönüştüren bir ülkeyiz. Son 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. Dünyada son 10 dakikada 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atığın yüzyılı olacak. 2053'te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız. Sıfır atık gençlerimiz, umutlarımız için yapılan proje.
ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI
Son safhaya geldik diyebiliriz. Daha önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık ve bu kampanya çerçevesinde 5 milyon 135 bin geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekiyoruz, inşaatlarımıza başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz.
Alt gelirle ilgili bu talep karşısında yine kayıtsız kalmayacağız hemen bu projenin tamamlanmasına müteakip yine gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız. Biz millerimiz dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları budur, bu yöndeki çalışmalara devam edeceğiz.
Bakan Kurum kampanyanın detaylarını yıl sonu veya yeni yılın başında açıklanacağını belirtti.