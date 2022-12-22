Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! Türkiye'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede; Ukrayna-Rusya Savaşındaki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, F-16 tedarik süreci ile önümüzdeki dönemdeki ziyaret takvimi ele alındı. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

SURİYE'DE ÜÇLÜ MEKANİZMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye-Türkiye-Rusya arasında kurulacak üçlü bir mekanizmanın terörle mücadelede işletilebileceğini duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Burada, her ikisinde de şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu, biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.