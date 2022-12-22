Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu göndermesi: Oğluna sahip çık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu:

CHP'nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış ne diyor; 'Biz baba oğul gibiyiz...'

Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık.

Şaka bir yana 6'lı masanın da yanında yöresinden kendisine yol açmak için dolananların da ne yaptıkları, ne dedikleri, nereye gittikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız...

Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde koruyacağız...

Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Sanayimizi orta-yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimiz'in yeni yüzyılında dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimize sunacağız...