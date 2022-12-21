Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı: Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Akkor kardeşlerin sarılmasını isteyen Erdoğan, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi. O anlar büyük beğeni topladı.
21.12.2022 23:15 - Son Güncelleme: 21.12.2022 23:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
"BUNDAN SONRA BİRİZ VE BERABERİZ"
Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.