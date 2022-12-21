Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı: Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz

"BUNDAN SONRA BİRİZ VE BERABERİZ"

Başkan Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz" dedi.