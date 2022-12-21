Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz Cuma günü TBMM'de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın sunumuyla başlayan görüşmeler komisyonlarda 36 gün Genel Kurul'da 12 gün boyunca sürdü. Sonuçta yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkemize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamalarından kanunlaşmasına kadar geçen sürede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

Genel Kurul'da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik bir olgunlukla müzakereleri yürüten milletvekillerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

TBMM'DEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ





Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu görüşmeler boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2'nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca kez verilmiş yalanları ve iftiraları sürekli tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin milletin dertleriyle dertlendiğini kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir.

Bizim milletimize sözümüz bakidir. Eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

Değerli kardeşlerim, ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 665 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 739 kilometreye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI TAMAMEN ORTADAN KALDIRINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megavatın üzerine çıkardık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini vatandaşlarımıza sunacak yeni keşif ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışacağız.





