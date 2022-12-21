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    • 21.12.2022 22:52
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    • 21.12.2022 22:52
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    21 Aralık'ta nar kırmak nedir, ne anlama geliyor? Sosyal medyada nar parçalama trendi! 21 Aralık günü neden nar kırılır?

    21 Aralık en uzun gecede yapılan nar kırma etkinliği giderek popülerliğini arttırıyor. Sosyal medyada nar kırarken videolar paylaşanlar gündeme bomba gibi düştü. Bu duruma anlam veremeyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. En uzun gecede yapılacak nar kırma ile tüm sene boyunca bolluk ve bereket getirileceğine inanılıyor. İşte nar kırmanın anlamı ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    21 Aralık günü neden nar kırılır?

    21 Aralık günü sosyal medyada nar kırma videolarını paylaşanlar gündeme oturdu. İşte nar kırma hakkında tüm merak edilenler...

    21 ARALIK'TA NAR NEDEN KIRILIR?

    Bereket ve bolluğu temsil eden nar birçok geleneğin parçasıdır. Kuzey Yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık günü gerçekleşen nar kırma geleneği, bolluk, bereket anlamına gelmektedir.

    NAR KIRMAK NE ANLAMA GELİYOR?

    Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağı düşünülüyor.

    21 ARALIK NAR KIRMA SAATLERİ

    21 Aralık akşamında yapılan nar kırma geleneğinin kesin bir saati bulunmuyor ve kişi istediği saatte nar kırma işlemini yapabiliyor. Ayrıca nar kırma geleneğini evinizin girişinde yapılabileceği gibi mutfakta da yapabilmek mümkün…

        21 ARALIK GECESİ NEDEN NAR KIRILIYOR?

        Nar kırma geleneği Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihinde bolluk, bereket ve enerji gibi birçok alanda kişiye pozitif bir katkı sağlanması amacı ile yapılıyor.

        Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağına inanılıyor.

        EN UZUN GECEDE NAR KIRMA GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

        Nar meyvesi eski Mısır'daki din adamları tarafından kutsal bir meyve olarak görülüyor ve narın taneleri yaşamın sembolü olarak kabul ediliyordur. Bununla birlikte, Antik Yunan'da ise nar, şifa olarak kullanılıyor aynı zamanda doğurganlık, bolluk ve bereketi temsil ediyordu.

        Tarihi çok eskilere dayanan nar kırma geleneği her yıl 21 Aralık'ta hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok farklı yerinde uygulanmaya devam ediyor.

        Nar meyvesi bir tek kabuğun içinde binlerce taneyi taşıması itibariyle, birin bin olması, bolluk ve bereket anlamlarını taşıyor. Bununla birlikte çoğalma ve doğum anlamına da geliyor. Yaşamın sembolü olarak görülen nar, Osmanlı'da ise sevilen kadına gönderildiğinde evlilik teklifi anlamını taşıyordu.
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        Haberler Güncel 21 Aralık'ta nar kırmak nedir, ne anlama geliyor? Sosyal medyada nar parçalama trendi! 21 Aralık günü neden nar kırılır?
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