21 Aralık'ta nar kırmak nedir, ne anlama geliyor? Sosyal medyada nar parçalama trendi! 21 Aralık günü neden nar kırılır?

21 ARALIK GECESİ NEDEN NAR KIRILIYOR?

Nar kırma geleneği Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihinde bolluk, bereket ve enerji gibi birçok alanda kişiye pozitif bir katkı sağlanması amacı ile yapılıyor.

Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağına inanılıyor.