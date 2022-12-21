21 Aralık'ta nar kırmak nedir, ne anlama geliyor? Sosyal medyada nar parçalama trendi! 21 Aralık günü neden nar kırılır?

21 Aralık günü sosyal medyada nar kırma videolarını paylaşanlar gündeme oturdu. İşte nar kırma hakkında tüm merak edilenler...
21 ARALIK'TA NAR NEDEN KIRILIR?
Bereket ve bolluğu temsil eden nar birçok geleneğin parçasıdır. Kuzey Yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık günü gerçekleşen nar kırma geleneği, bolluk, bereket anlamına gelmektedir.
NAR KIRMAK NE ANLAMA GELİYOR?
Nar kırma geleneğine göre, yere atılarak kırılan nar ne kadar çok dağılırsa, meyvenin taneleri ne kadar uzağa giderse kişinin evine gelecek bolluk ve bereketin de o kadar çok olacağı düşünülüyor.
21 ARALIK NAR KIRMA SAATLERİ
21 Aralık akşamında yapılan nar kırma geleneğinin kesin bir saati bulunmuyor ve kişi istediği saatte nar kırma işlemini yapabiliyor. Ayrıca nar kırma geleneğini evinizin girişinde yapılabileceği gibi mutfakta da yapabilmek mümkün…