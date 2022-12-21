Şanlı ecdat unutulmadı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınladı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı.

Paylaşımda, "Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu" ifadelerine yer verildi.