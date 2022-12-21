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    Şanlı ecdat unutulmadı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın üzerinden 108 yıl geçti. Milli Savunma Bakanlığı "21 Aralık en uzun gece" vurgusu yaparak Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin bir video yayımladı.

    takvim.com.tr
    MSB’den Sarıkamış Harekatı’na özel video

    Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılına ilişkin bir video klip yayınladı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı.

    MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın 108'inci yıl dönümüne özel video

    Paylaşımda, "Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu" ifadelerine yer verildi.



    "Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış'taki şanlı ecdadımız gibi" denildi.



    SOĞUĞA YAZILAN DESTEN: SARIKAMIŞ
    1914 yılının 22 Aralık günüydü. Osmanlı ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nda açılan Kafkas Cephesi'ne ulaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu. Binlerce vatan evladı donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğse savaşarak şehit düştü...

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    Haberler Güncel Şanlı ecdat unutulmadı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video
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