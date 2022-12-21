Kemal Bey 7 gün geriden geliyor! Ekrem İmamoğlu ile aynı pozu vermeye çalıştı





İKİ RESİM ARASINDAKİ 7 FARKI BULUN

FARK 1: İmamoğlu ile Akşener'in gözlerinin içi gülüyor. Kılıçdaroğlu'nda garip bir tebessüm var!

FARK 2: İmamoğlu ile Akşener'in arasından su sızmaz! Kılıçdaroğlu ile arasından TIR geçer!

FARK 3: Birinde eller, sıkı sıkıya bağlanmış. Diğerinde mecburen omuzuna dokunma var.

FARK 4: İmamoğlu, Akşener ile özellikle poz verdi. Ama Kemal Bey'le sarılırken yüzünü gizledi.

FARK 5: Akşener ile İmamoğlu'nun sarılması, 30-40 saniye devam etti. Kılıçdaroğlu ile 5 saniye bile sürmedi

FARK 6: İlk pozda kıyafetler samimiydi. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, aynı takımla 'Aday benim' mesajı verdi.

FARK 7: İmamoğlu, Akşener'e sarılırken eğildi. Kemal Bey'e sarılırken dik durup büyüklük taslamak istedi.



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