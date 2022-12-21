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    Kemal Bey 7 gün geriden geliyor! Ekrem İmamoğlu ile aynı pozu vermeye çalıştı

    İmamoğlu ile Akşener, yargı kararını bahane yaptı. Sarıldı, kucaklaştı. Saraçhane Meydanı'na çıktı. “Aday belli” mesajı yolladı. Kılıçdaroğlu ise 7 gün sonra ayıldı. İBB Başkanı’nı Ankara'ya çağırdı. Aynı samimi pozu vermeye çalıştı. Ama yapmacık.

    Kemal Bey 7 gün geriden geliyor

    Kılıçdaroğlu, ABD ve Londra turuna çıktı. İmamoğlu, 100 konsolosu Divan'da ağırladı. "Oyunu Boğaz'da kuruyorum" mesajı yolladı. Kemal Bey, daha sonra Almanya'ya yol aldı. İmamoğlu yine hamle yaptı. Mahkeme bahanesiyle Akşener'e sarıldı. Kahkahalar attı.



    İkisi el ele verip Kılıçdaroğlu'nu oyun dışı bıraktı! Safların değiştiğini gören Kemal Bey ise geç uyandı! İmamoğlu'nu ilk kez grup toplantısına çağırdı. Zorla sarıldı. "O ablasıysa ben de babasıyım" diyerek üstünlük tasladı! İmamoğlu'nun tuhaf tebessümü, yine senaryo izlediğimizi kanıtladı.



    İKİ RESİM ARASINDAKİ 7 FARKI BULUN
    FARK 1:     İmamoğlu ile Akşener'in gözlerinin içi gülüyor. Kılıçdaroğlu'nda garip bir tebessüm var!
    FARK 2: İmamoğlu ile Akşener'in arasından su sızmaz! Kılıçdaroğlu ile arasından TIR geçer!
    FARK 3: Birinde eller, sıkı sıkıya bağlanmış. Diğerinde mecburen omuzuna dokunma var.
    FARK 4: İmamoğlu, Akşener ile özellikle poz verdi. Ama Kemal Bey'le sarılırken yüzünü gizledi.
    FARK 5: Akşener ile İmamoğlu'nun sarılması, 30-40 saniye devam etti. Kılıçdaroğlu ile 5 saniye bile sürmedi
    FARK 6: İlk pozda kıyafetler samimiydi. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, aynı takımla 'Aday benim' mesajı verdi.
    FARK 7: İmamoğlu, Akşener'e sarılırken eğildi. Kemal Bey'e sarılırken dik durup büyüklük taslamak istedi.

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    Haberler Güncel Kemal Bey 7 gün geriden geliyor! Ekrem İmamoğlu ile aynı pozu vermeye çalıştı
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