Ekrem İmamoğlu'nun 'Google' hamlesi nasıl kurgulandı! Taylan Yıldız'ın ardından Wikipedia detayı...

Google üzerinde kişilerin bilgi panelinin kullanıcıları tarafından düzendiği biliniyor... Kullanıcıların çoğunluğu, kişiyi tanımlama hakkında hangi ifadeleri kullanırsa, yapay zekaya dayalı algoritma onu doğru sayıp direkt olarak öne çıkarıyor. Burada da organize bir işin olduğu ortaya çıkıyor.

Google'da, Ekrem İmamoğlu ismi aratıldığında hakkındaki bilgilerin yer aldığı sayfada "Geri Bildirim" butonu yer alıyor.

Birçok kişi aynı bildirimi yaparsa Google bu bilgiyi doğru sayıyor ve o bilgi güncelleniyor.

WIKIPEDIA'DA ORGANİZE GİRİŞİM

Arama motoru Google sadece bu yoldan değil Wikipedia üzerinden de bilgi akışını güncelliyor. Wikipedia'daki bilgiler değişince Google bunu esas kabul edip sayfasına yansıtıyor. Orada ise bilgileri değiştirme yetkisi Wikipedia yazarlarına ait.