Ekrem İmamoğlu'nun 'Google' hamlesi nasıl kurgulandı! Taylan Yıldız'ın ardından Wikipedia detayı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in el ele vererek Saraçhane'de giriştikleri 'mağduriyet' tiyatrosunun son perdesi 'Google' üzerinden sahnelendi.
KILIÇDAROĞLU AYAĞINA ÇAĞIRDI: GEL BAKALIM EKREM
Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'Gel bakalım' diyerek CHP Grup toplanısı için Ankara'ya çağırmasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.
Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığında "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresinin yer aldığı görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya çağırması sonrası bu durumun yaşanması Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerinden kendilerine alan açmak istemesi olarak yorumlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVİYESİZCE GÖNDERME YAPTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Google'daki "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı.
Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı "I speech kürsü" ifadesini gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi de ekledi.
TAKVİM.COM.TR İYİ PARTİLİ TAYLAN YILDIZ'A DİKKAT ÇEKTİ
Yaşananlar sonrası Takvim.com.tr işin içind mağduriyet üzerinden kendilerine siyasi alan açmaya çalışan İYİ Parti'nin olduğuna da dikkat çekti.