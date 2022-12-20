Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.12.2022 17:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2022 17:49
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'nun 'Google' hamlesi nasıl kurgulandı! Taylan Yıldız'ın ardından Wikipedia detayı...

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'mağduriyet' algısının son ayağı 'Google' üzerinden gerçekleştirildi. Dün akşam Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun Google’da "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak çıkmasının arkasındaki İYİ Partili Taylan Yıldız parmağına dikkat çekmişti. Yapılan bu organizasyonun Wikipedia üzerinden kurgulandığı detaylarıyla ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Her işi katakulli!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in el ele vererek Saraçhane'de giriştikleri 'mağduriyet' tiyatrosunun son perdesi 'Google' üzerinden sahnelendi.

    KILIÇDAROĞLU AYAĞINA ÇAĞIRDI: GEL BAKALIM EKREM
    Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'Gel bakalım' diyerek CHP Grup toplanısı için Ankara'ya çağırmasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı.

    Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığında "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresinin yer aldığı görüldü.

    Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya çağırması sonrası bu durumun yaşanması Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerinden kendilerine alan açmak istemesi olarak yorumlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVİYESİZCE GÖNDERME YAPTI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Google'daki "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı.

    Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı "I speech kürsü" ifadesini gönderme yapan Ekrem İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi de ekledi.



    TAKVİM.COM.TR İYİ PARTİLİ TAYLAN YILDIZ'A DİKKAT ÇEKTİ
    Yaşananlar sonrası Takvim.com.tr işin içind mağduriyet üzerinden kendilerine siyasi alan açmaya çalışan İYİ Parti'nin olduğuna da dikkat çekti.

        Özellikle İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Taylan Yıldız üzerinde yoğunlaşıldı.



        Öyle ki Taylan Yıldız'ın Google ile olan bağlantısı biliniyor. Yıldız, Google'da çalışırken 2017'deki referandumda 'hayır' kampasına katılmak için izin alıp Türkiye'ye gelmiş ve o dönem Meral Akşener ile birlikte çalışmıştı.

        Söz konusu haberimizin detayları için;

        WİKİPEDİA DETAYI ORTAYA ÇIKTI
        Takvim.com.tr'nin Google üzerinden girişilen operasyonu haberleştirmesinin ardından meselenin Wikipedia ile ortaklaşa kurgulandığına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

        Google üzerinde kişilerin bilgi panelinin kullanıcıları tarafından düzendiği biliniyor... Kullanıcıların çoğunluğu, kişiyi tanımlama hakkında hangi ifadeleri kullanırsa, yapay zekaya dayalı algoritma onu doğru sayıp direkt olarak öne çıkarıyor. Burada da organize bir işin olduğu ortaya çıkıyor.

        Google'da, Ekrem İmamoğlu ismi aratıldığında hakkındaki bilgilerin yer aldığı sayfada "Geri Bildirim" butonu yer alıyor.

        Birçok kişi aynı bildirimi yaparsa Google bu bilgiyi doğru sayıyor ve o bilgi güncelleniyor.

        WIKIPEDIA'DA ORGANİZE GİRİŞİM
        Arama motoru Google sadece bu yoldan değil Wikipedia üzerinden de bilgi akışını güncelliyor. Wikipedia'daki bilgiler değişince Google bunu esas kabul edip sayfasına yansıtıyor. Orada ise bilgileri değiştirme yetkisi Wikipedia yazarlarına ait.

        Bu durum dün Wikipedia ve Google'da organize bir şekilde "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak bilgi girildiğinin kanıtı olduç

        Wikipedia'da dün akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu hakkında birçok düzenleme girildiği kaydedildi.

        Saat 20.44'te, 20.45'te, 20.52'de, 20.54'te, 20.55'te bu başlık için art arda "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesi içeren düzenlemeler yapıldığı öğrenildi.

        Söz konusu değişiklikler "Düzenleme özeti yok" olarak gösterildi.

        "Eski İstanbul Büyükşehir Başkanı" şeklindeki düzenlemenin Wikipedia'da yazarlık yapan kişiler ve Google ortaklığıyla "organize" olarak yapıldığı değerlendirildi.

            Google ayağında İYİ Partili Taylan Yıldız'ın olduğu iddiaları güçlenirken Wikipedia ayağı ise İBB tarafından beslenen troller aracılığıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

            İMAMOĞLU BOT BASARKEN YAKALANMIŞTI
            Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün sosyal medyada fena yakalanmıştı. İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayarak adaylık için sahnelediği tiyatroda 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye kendisine destek için çağırmıştı.

            İmamoğlu'nun davet tweetinde ise bot hesap kullandığı görülmüştü.

            Söz konusu haberimizi detayları için;
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Vakıf katılım
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'Google' hamlesi nasıl kurgulandı! Taylan Yıldız'ın ardından Wikipedia detayı...
                SON DAKİKA