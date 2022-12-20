Yalan, algı, manipülasyon ne ararsan onda! İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'ın "İhaleyi Bakanın dayısı aldı" iftirası elinde patladı





"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve Bakanın dayısının ya da herhangi bir yakının söz konusu ihaleye girmediğini söyledi.



Bakan avukatı şu ifadeleri kullandı;



"Sayın Bakanımızın ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadığı gibi ihaleye de girmemiştir. Yalan twiti silmediğiniz takdirde iftiracılığınızı tescillemek üzere hakkınızda tazminat davası açacağımızı ihtar ederiz."



ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR

Öte yandan İP'li Lütfü Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak ahlaksızlıkta ve rezillikte zirve yapmıştı.

İYİ Parti'nin HDPKK ile ilişkili olduğunu söyleyen şehit yakını Tahir Gümren'e "Senin bacını s..." diyen Türkkan, büyük bir skandala imza atmıştı.







Yaptığı yalan dolu paylaşımlar ve şehit yakınına ettiği küfürle gündemden düşmeyen Türkkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden her fırsatta FETÖ tetikçiliği yaptığı da ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ AYTAÇ'LA FETÖ OKULU MUHABBETİ

FETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşan Türkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağı konusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan, "Kardeşinle iftihar edeceksin" diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.