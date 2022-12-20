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    • 20.12.2022 23:10
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    • 20.12.2022 23:37
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    Yalan, algı, manipülasyon ne ararsan onda! İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'ın "İhaleyi Bakanın dayısı aldı" iftirası elinde patladı

    İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak çirkin bir algı operasyonuna soyundu. "Bartın'daki ihaleyi Bakanın dayısı aldı" iftirasına yayan Türkkan'a Bakan Karaismailoğlu'nun avukatından yanıt geldi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren avukat, "Yalan paylaşımı silmezseniz dava açacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından Lütfü Türkkan'ın daha önceki skandalları da gündem oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Küfürbaz Türkkan’ın ihale yalanı elinde patladı!

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefetin, yalan, kara propaganda, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan'ın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha tescillendi.

    "İHALEYİ BAKANIN DAYISI ALDI" YALANI
    Türkkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu hedef alarak çirkin bir algı operasyonuna soyundu ve "Sonucunu sakladıkları, Bartın çevreyolu ihalesini kazanan Muzaffer Hacımustafaoğlu'nun, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dayısı olduğu ortaya çıktı" yalanını yaydı.

    Sözlerinin devamında ise hükümeti hedef alıp tehdit ederek "Bu kokuşmuş, bu çürümüş zihniyeti göndereceğiz. Haramilerin ve hırsızların iktidarına son vereceğiz. Hesap soracağız" dedi.

    İYİ Parti Kocaeli vekilinin algı dolu paylaşımının ise çok geçmeden yalan olduğu anlaşıldı.



    "TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve Bakanın dayısının ya da herhangi bir yakının söz konusu ihaleye girmediğini söyledi.

    Bakan avukatı şu ifadeleri kullandı;

    "Sayın Bakanımızın ne dayısı ne de bir yakını bahsi geçen ihaleyi almadığı gibi ihaleye de girmemiştir. Yalan twiti silmediğiniz takdirde iftiracılığınızı tescillemek üzere hakkınızda tazminat davası açacağımızı ihtar ederiz."

    ŞEHİT YAKININA GALİZ KÜFÜR
    Öte yandan İP'li Lütfü Türkkan geride bıraktığımız aylarda Bingöl'de bir şehit yakınına galiz küfürler savurarak ahlaksızlıkta ve rezillikte zirve yapmıştı.

    İYİ Parti'nin HDPKK ile ilişkili olduğunu söyleyen şehit yakını Tahir Gümren'e "Senin bacını s..." diyen Türkkan, büyük bir skandala imza atmıştı.


    Yaptığı yalan dolu paylaşımlar ve şehit yakınına ettiği küfürle gündemden düşmeyen Türkkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden her fırsatta FETÖ tetikçiliği yaptığı da ortaya çıktı.

    ÜST DÜZEY FETÖ'CÜ AYTAÇ'LA FETÖ OKULU MUHABBETİ

    FETÖ üst düzey yöneticisi Önder Aytaç'la FETÖ okullarının kapanması konusunda konuşan Türkkan terör örgütünden direktif aldı, Makedonya'daki FETÖ okullarının kapattırılmayacağı konusunda hainlere açıkça destek verdi. Aytaç'a yalakalık yapmaktan geri durmayan Türkkan, "Kardeşinle iftihar edeceksin" diyerek FETÖ'cülerin kirli işlerine koştu.

        AYTAÇ'A METHİYELER
        Türkkan, "Ben seni her halinle severim muhterem" diyerek FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Aytaç'a övgüler yağdırdı.


        FİRARİLERLE KOL KOLA
        Firari FETÖ'cülerle irtibatını hiç koparmayan Türkkan'ın örgüt üyesi Hakan Şükür ile çekildiği fotoğraf da ortaya çıktı.


        FETÖ'NÜN ALGI OPERASYONUNA KATILDI
        Bununla da yetinmeyen Türkkan'ın FETÖ'nün materyalleri ve söylemleri ile algı operasyonu yaptığı belgelendi.

        TERÖR PROPAGANDASI
        FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejilerine kullanan Türkkan onaylı hesabından terör örgütü propagandası yapıyordu.


        FETÖ'CÜLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYORDU
        Gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Türkkan'ın, "Kilis'te bugün gözaltına alınan polislerin eşleri ve çocukları Emniyet Müdürlüğü önünde toplanmışlar eylem yapıyorlar." sözleriyle gözaltına alınan örgüt üyelerinin sözcülüğünü yapıyordu.



        MEDYA TETİKÇİLERİNİ KALKAN OLDU
        Türkkan'ın FETÖ'nün medya tetikçileri Dumanlı ve Karaca'yla ilgili tweetleri de dikkat çekti.


        FETÖ'CÜ FAKE HESAPLARA DÜŞTÜ
        Türkkan'ın FETÖ'nün algı operasyonu için açtığı fake hesapları da RT'lediği görüldü.
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        Haberler Güncel Yalan, algı, manipülasyon ne ararsan onda! İYİ Partili küfürbaz Lütfü Türkkan'ın "İhaleyi Bakanın dayısı aldı" iftirası elinde patladı
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