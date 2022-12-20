Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 kişi paketlendi

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ile birlikte valilikte düzenlediği toplantıda, kentte yıl içinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Köşger, bugün İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Elazığ ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonda 33 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bugünkü operasyonun önceki aylarda tamamlanan operasyonların devamı niteliğinde olduğunu, daha önceki 7 operasyonda 78 kişinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını aktaran Köşger, 8'inci operasyonla yakalama sayısının 111'e ulaştığını dile getirdi.
Vali Köşger, gerçekleştirilen 8 operasyonda 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik hap, 20 bin 3 uyarıcı hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ve 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 lira ile 175 avro ele geçirildiğini bildirdi.