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    • 20.12.2022 18:43
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    • 20.12.2022 18:57
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    Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 kişi paketlendi

    Yürütülen kararlı operasyonlar neticesinde zehir tacirlerine göz açtırılımıyor. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'in en önemli sorunlarından birisi uyuşturucuyla mücadele. Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız tam saha pres yapıyor" dedi.

    Zehir tacirlerine geçit yok!

    İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ile birlikte valilikte düzenlediği toplantıda, kentte yıl içinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.



    Köşger, bugün İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Elazığ ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonda 33 kişinin yakalandığını bildirdi.

    Bugünkü operasyonun önceki aylarda tamamlanan operasyonların devamı niteliğinde olduğunu, daha önceki 7 operasyonda 78 kişinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını aktaran Köşger, 8'inci operasyonla yakalama sayısının 111'e ulaştığını dile getirdi.



    Vali Köşger, gerçekleştirilen 8 operasyonda 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik hap, 20 bin 3 uyarıcı hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ve 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 lira ile 175 avro ele geçirildiğini bildirdi.



        TUTUKLANMA ORANLARI ARTTI
        İzmir'in en önemli sorunlarından birisinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Köşger, "Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız tam saha pres yapıyor. Mahalle muhtarlarından, hane halklarından, anne ve babalardan aldığımız geri dönüşlerde bu presten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Tutuklanma oranı geçen yıllara göre yüzde 30-35 artmış durumda. Bu yakalamalarda konunun delillendirilmesi hususu bu noktada önem arz ediyor, adliyemizin de hassasiyetini gösteriyor." diye konuştu.



        1 OCAK-19 ARALIK ARASINDAKİ OPERASYONLAR
        İzmir'de, 1 Ocak-19 Aralık arasında emniyet ve jandarma ekipleri, 2 bin 899 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 4 bin 761 kişiye adli işlem uygulandı, bunlardan 1962'si tutuklandı.

        Operasyonlarda 1168 kilogram esrar ve skank, 147 kilogram metamfetamin, 27 kilogram bonzai, 26 kilogram kokain, 1 milyon 926 bin sentetik ecza, 100 bini aşkın uyarıcı hap, 500'ü aşkın hassas terazi, 584 tabanca ve 30 bin kökü Hint keneviri ele geçirildi.

        Suçtan elden edildiği değerlendirilen 3 milyon 834 bin 719 liraya el konuldu.


        KILIÇDAROĞLU HAMBURGERİN DİYETİNİ 'UYUŞTURUCU' İFTİRASI İLE ÖDEDİ!
        Öte yandan ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yediği hamburgerlerin diyetini Türkiye'ye döndüğünde 'uyuşturucu' yalanına sarılarak ödemişti.

        CHP lideri, "Türkiye cari açığını uyuşturucu ticareti ile kapatıyor" iftirasını atarak tüm tepkileri üzerine toplamıştı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz iddiasına çok sert tepki göstermiş, zehir tacirlerine karşı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

        EMNİYET VE JANDARMADAN SUÇ DUYURUSU
        Sürecin devamında da "Türkiye cari açığını uyuşturucu ticareti ile kapatıyor" iftirasını atan Kemal Kılıçdaorğlu hakkında, Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulunmuştu.

            TAKVİM.COM.TR ORTAYA ÇIKARMIŞTI
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftirası sonrası "Bir de bizim soracaklarımızı bekle" ifadelerini kullanarak; CHP liderinin bir kişiyle tokalaştığı gizemli bir fotoğraf paylaşmıştı.

            O fotoğraftaki söz konusu kişinin PKK iltisaklı uyuşturucu tüccarı Hamza Güner olduğunu ise takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı. Hamza Güner'in aile boyu uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 kişi paketlendi
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