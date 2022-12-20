Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 kişi paketlendi





TUTUKLANMA ORANLARI ARTTI

İzmir'in en önemli sorunlarından birisinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Köşger, "Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız tam saha pres yapıyor. Mahalle muhtarlarından, hane halklarından, anne ve babalardan aldığımız geri dönüşlerde bu presten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Tutuklanma oranı geçen yıllara göre yüzde 30-35 artmış durumda. Bu yakalamalarda konunun delillendirilmesi hususu bu noktada önem arz ediyor, adliyemizin de hassasiyetini gösteriyor." diye konuştu.