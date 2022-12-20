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    • 20.12.2022 18:36
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    Erzurum’un Karayazı ilçesinde PKK/KCK üyesi şahıs saklandığı adreste yakalandı: Sonu dört duvar oldu

    İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 36 yaşındaki G.Ç isimli şahıs, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    İHA
    PKK/KCK’lı saklandığı yerde paketlendi!
    Erzurum'un Karayazı ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Erzurum Karayazı İlçesi, Çelikli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan G.Ç. (36) isimli şahsın İstanbul'dan Çelikli Mahallesine saklanmak amacıyla geldiği tespit edilerek, saklandığı adreste yakalandı.

    TUTUKLANDI
    G.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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    Haberler Güncel Erzurum’un Karayazı ilçesinde PKK/KCK üyesi şahıs saklandığı adreste yakalandı: Sonu dört duvar oldu
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