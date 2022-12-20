MSB duyurdu! İntikal başladı... 'Koca Yusuf'lar Ukrayna'dan dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer nakliye uçaklarından daha büyük ve neredeyse 2 kat daha fazla ağırlık taşıyabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde zorlu görevleri "Koca Yusuf" üstleniyor.

9 kilometreye yakın menzile sahip Koca Yusuf, pandemi başlangıcında Çin'den Türk vatandaşlarını tahliye etti.

Dünyanın her noktasındaki afet ve kriz noktalarına yardım taşıdı. Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremlerde, Van'daki çığ faciasında yardımların ulaştırılmasında başrol oynadı. "Koca Yusuf"lardan özel bir uçuş ekibi sorumlu.