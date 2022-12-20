MSB duyurdu! İntikal başladı... 'Koca Yusuf'lar Ukrayna'dan dönüyor

10 ay önce insani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine Borispol Havaalanı'da kalan "Koca Yusuf" olarak bilinen iki A400M nakliye uçağımız geri dönüyor...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada intikalin başladığı duyuruldu.
ANA ÜS KAYSERİ'YE İNTİKAL BAŞLADI
Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda intikale ilişkin video paylaşılırken şu ifadelere yer verildi;
"İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır."
"KOCA YUSUF" A40MM UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
"Koca Yusuf - Uçan Kale" adı ile anılan uçakların gerçek adı A40MM Atlas'dır.
75 tonu aşkın ağırlığı, 9 bin kilometreye yakın menzili ve üstlendiği zorlu görevlerle bu sıfatları layığıyla taşıyor.
KOCA YUSUF'UN İLK GÖREVİ
'Koca Yusuf'lar ilk görevine 2014 yılında başladı.
Koca Yusuf pandemi başlangıcında Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesinde, son olarak da Afganistan'dan Mehmetçik'i Türkiye'ye sağ salim taşımasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.