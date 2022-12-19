CHP'li belediyedeki ihale skandalında yeni perde: FETÖ'nün Belediyeler İmamı 944 bin lirayı cebe indirmiş

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanlığını yapan FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, tutuklanmadan önce 3 Temmuz 2020'de Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yanında tanık olduğum olayları anlatmak üzere ilgili kurumların davetini bekliyorum" dedi.

İZNİ OLMADAN İĞNE DAHİ ALINAMAZ

Kararaslan müfettişlere verdiği ifadesinde ise, "Özlem Çerçioğlu Türkiye'de belediyesine en hakim kişidir. Onayı ve izni olmadan iğne dahi alınamaz. Alınan her şeyin ödemesi de kendisine sorulur. 2015'te 2.8 milyon lirayı aşan bir ihale ödemesinin belediye başkanının haberi olmadan SAMPAŞ'a yapılması zaten mümkün değildir.