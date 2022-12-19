HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit: Altı ay sonra hesap vereceksin

GARO PAYLAN EVELEDİ GEVELEDİ

Paylan soruya, "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır." şeklinde yanıt vererek PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemedi.

Fatih Portakal, "Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz." ifadelerini kullanırken Paylan ise yine net yanıt veremedi.