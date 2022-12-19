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    • 19.12.2022 19:44
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    HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit: Altı ay sonra hesap vereceksin

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP polislerimizi hedef alıyor! Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis müdahale ederek tokat attı. Bu durumu protesto etmek için Kadıköy'de yeni bir provakasyona girişen HDP'li Garo Paylan polisleri tehdit etti. Garo Paylan, "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    HDP’den polise tehdit!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ve 6'lı masanın gölge ortağı HDP polislerimizi hedef almayı sürdürüyor!

    Dün İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis müdahale ederek tokat attı.

    PROVOKASYON SÜRDÜ
    HDP bu durumu bahane ederek yine sokağa çıktı.

    GARO PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİT
    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        Paylan şu sözlerle polisimizi tehdit etti;

        "Unutma bunu hesap vereceksin. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin unutma 6 ay kaldı unutma. Görüntüdesin..."

        PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR SORUSUNA YANIT VEREMEMİŞTİ
        Garo Paylan geçtiğimiz hafta CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal'ın programında büyük bir skandala imza atmıştı.

        Paylan şaşırtmadı!

        FATİH PORTAKAL SORDU: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?
        Garo Paylan Fatih Portakal'ın PKK/YPG terör örgütü müdür? sorusuna ısrarla kaçamak yanıtlar verdi.

        GARO PAYLAN EVELEDİ GEVELEDİ
        Paylan soruya, "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır." şeklinde yanıt vererek PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemedi.

        Fatih Portakal, "Bana sorsalar PKK terör örgütüdür diyebilirim ama size sorulduğunda bu soruya net bir cevap veremiyorsunuz." ifadelerini kullanırken Paylan ise yine net yanıt veremedi.

        "BEN HDP'LİYİM"
        Paylan PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemezken sözlerini şöyle sürdürdü;

        "Ben HDP'liyim ve programımız var. Bu programımız Demokratik Türkiye programıdır. Bu programla da bütün sorunların çözüleceğini gördük. Bunu 2013-15 döneminde gördük. Demokrasiyi konuşuyorduk. Tekrar bunun için mücadele veriyoruz."

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        Haberler Güncel HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit: Altı ay sonra hesap vereceksin
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