HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit: Altı ay sonra hesap vereceksin

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ve 6'lı masanın gölge ortağı HDP polislerimizi hedef almayı sürdürüyor!
Dün İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'li Ferhat Encü polise yönelik hakaret içeren ifadeler kullanınca polis müdahale ederek tokat attı.
PROVOKASYON SÜRDÜ
HDP bu durumu bahane ederek yine sokağa çıktı.
GARO PAYLAN'DAN POLİSE TEHDİT
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Kork tir tir titriyorsun, 6 ay sonra hesap vereceksin" şeklinde skandal ifadeler kullandı.