Yunanistan NATO görevini engellemeye çalıştı! Ege'de tehlikeli provokasyon: "Gerekli karşılık verildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Ege'de yaşanan Yunan provokasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

YUNANİSTAN NATO GÖREVİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

NATO görevi sırasında yaşanan provokasyona Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla gerekli karşılık verildiği bildirildi.





Yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile #NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti."

YUNANİSTAN'A AİT UÇAKLARA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ



"Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır." denildi.