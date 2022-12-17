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    • 17.12.2022 11:30
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki 'torpil oyunu' bozuldu! Perde arkasındaki şaibeye mahkeme tokadı

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda geçen yıl ortaya çıkan torpil skandalına mahkeme "dur" dedi. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle 5 oyuncu, sınavda oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği ve mülakatta yüzlerine bakılmadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Torpil skandalına mahkeme "dur" dedi. Oyuncuların açtığı davayı kabul eden mahkeme bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.

    Perde arkasındaki şaibeye mahkeme tokadı

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı geçen yıl usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme gelmişti.

    İZBBŞT'deki torpil skandalına "dur" diyen mahkeme, Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.

    Sabah Gazetesi yazarı İlker Gezici, bugünkü köşe yazısında skandalın detaylarına verdi. İşte İlker Gezici'nin bugünkü "Torpil tiyatrosu mahkemeden döndü" başlıklı yazısı:

    Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki (İZBBŞT) usulsüz oyuncu seçmeleriyle ilgili yaşanan mağduriyeti gündeme getirmiştim. Sınava alınan öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, zaten konservatuvar mezunu olan oyunculardan yine şarkı ve dans performansı istendiği, mülakattaki adayların yüzüne bile bakılmadığı şeklindeki iddiaları yazmıştım. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle daha ilk turdan elenen oyuncular, yeterli değerlendirme yapılmadığı sınavın objektif ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunmuştu.

    Mahkeme; Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu beş oyuncunun başarısız sayılma işlemleri iptal oldu.

    Oyuncular Sendikası, kararın sektör için emsal teşkil ettiğini belirtti. Ortak bir bildiri yayınlayan oyuncular da şimdi haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Oyunculardan Can Esendal, "Mahkeme sınavda hukuksuzluk, usulsüzlük yapıldığını kabul etti. Bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz" dedi.

        Mağdurlardan Özge Yıldırım da, "İzBBŞT sınavının usulsüz oluşuna dair beş ayrı davamız kazanıldı" diye duyuru yaparken, kamuoyunun sessiz kalışından yakındı. Yıldırım, ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu sınavın sonucunu 9 aydır açıklamadığını ve büyük bir belirsizlik olduğu iddiasını ortaya attı.

        Bakalım, süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.

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        Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki 'torpil oyunu' bozuldu! Perde arkasındaki şaibeye mahkeme tokadı
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