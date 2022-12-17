Mahkeme; Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu beş oyuncunun başarısız sayılma işlemleri iptal oldu.

Oyuncular Sendikası, kararın sektör için emsal teşkil ettiğini belirtti. Ortak bir bildiri yayınlayan oyuncular da şimdi haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Oyunculardan Can Esendal, "Mahkeme sınavda hukuksuzluk, usulsüzlük yapıldığını kabul etti. Bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz" dedi.