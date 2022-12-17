FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu

'BENDEN UZAKLAŞTILAR'

Darbe girişimine karşı koyunca adliyede neler yaşadınız?

Birçok insanın koridorda selamlaşmamak için yüzüme bakmadığını, yemekhanede ve kafede masama oturmadıklarını gördüm. Hatta FETÖ'cü olmadığını bildiğim birçok meslektaş bile kendilerine bir zarar gelir korkusuyla benden uzaklaştılar. Ta ki her şey netleşene kadar ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan duruma hâkim olup, olayları kontrol altına alana kadar...

2014'teki HSK seçimlerinde FETÖ neden kaybetti?

12 Eylül 2014'te HSK seçimlerinden önce FETÖ'cü olmayan geri kalan hâkim ve savcılar olarak Yargıda Birlik Platformu'nu kurduk ve FETÖ'nün amacının devleti ve demokrasiyi yıkmak olduğunu anlattık. O zamanın hükümeti de bu FETÖ cuntasına karşı önemli adımlar attı ve kamuoyunu ikna etti. FETÖ, bu sebeplerle HSK seçimlerini kaybetti.

FETÖ'NÜN AMACI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ YIKMAKTI

17-25 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan dik durmasaydı Türkiye bölünmeye, iç savaşa, belki de işgale uğrardı. Bu bir abartı değil, gerçek buydu. FETÖ'nün amacı iktidarı ele geçirmek değildi, bunların arkasındaki güçlerin gerçek amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaktı. O dönemde hükümet gitseydi Türkiye başsız kalır, kaos çıkar ve iç savaş olurdu. Bu da devletimizin sonunu getirirdi. Bu cuntayı durduran herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

FETÖ'NÜN SAVCILARI FİRARİ

17 ve 25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ elebaşının talimatıyla rol alan eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş yıllardır firari durumda. Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Zekeriya Öz, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandıkları davada, kırmızı bültenle aranıyor. Bu 3 isim de 15 Temmuz'dan önce firar etti.

Öz ve Kara 2015'te Gürcistan üzerinden Almanya'ya kaçarken, Yüzgeç'in nerede olduğu bilinmiyor. Seçen ise yurtdışına çıkış yasağı konulmadan 2 gün önce 24 Kasım 2015'te Hollanda'ya kaçtı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt elebaşı Gülen ile eski emniyet müdürleri ve Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada ise 2019'da karar verildi. Eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da yer aldığı 15 isim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer şüpheliler de 1 yıl 8 aydan 41 yıla kadar değişik oranda hapis cezasına çarptırıldı. Karar İstinaf Mahkemesi'nce onandı, Yargıtay süreci ise devam ediyor.