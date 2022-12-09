'Liyakat' lafta 'yandaşlar' kadroda! CHP'de bir torpil daha patladı: Sedrettin Coşkuner oğlu ve kızı dahil 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. CHP'li belediyeler akrabaların kıyak sahasına dönüşürken her seferinde vurgulanan "liyakat" söylemleri ise yine lafta kaldı. Birçok başkanın akrabalarını belediye kadrolarına doldurmasının ardından CHP bir kez daha torpil skandalıyla gündeme geldi. Torpille işe almaların ardı arkası kesilmeyen CHP'de yeni vakanın adresi ise bu kez İzmir. CHP İl Başkan Yardımcısı olan Sedredin Coşkuner'in İzmir'deki çeşitli belediyelere oğlu ve kızı dahil 25 kişiyi işe soktuğu iddia edildi. İşe sokulduğu iddia edilen kişilerin isim listesinin parti içinde elden ele dolaştığı belirtilirken iddiaların bir kısmını doğrulayan Coşkuner ise, bunun parti içinde kendisine kurulmuş bir komplo olduğunu iddia etti.



CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner

CHP'DE ORTALIĞI KARIŞTIRAN TORPİL VAKASI

CHP'de milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerinin istifa süreci başlarken ortalığı karıştıran bir gelişme yaşandı.



ELDEN ELE LİSTE DOLAŞIYOR

Karşıyaka'da İlçe Başkanı Serdar Koç'un istifa etmesi halinde ilçe başkanı olabileceği konuşulan ve kendisi de halen Karşıyaka Belediyesi'nde yönetici olan CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner ile ilgili partililer arasında şok bir liste dolaşmaya başladı.

Yeni Asır'ın haberine göre Coşkuner'in içlerinde kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktuğu iddia ediliyor. Liste elden ele dolaşırken CHP İl örgütünde de gündem oldu.