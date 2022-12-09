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    • Güncel
    • 09.12.2022 14:39
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    • 09.12.2022 14:39
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    'Liyakat' lafta 'yandaşlar' kadroda! CHP'de bir torpil daha patladı: Sedrettin Coşkuner oğlu ve kızı dahil 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktu

    Geçtiğimiz aylarda CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın öz yeğeni Müge Türkyılmaz’ı belediyeye müdür yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP’de bir torpil vakası daha gün yüzüne çıktı. Skandalın adresi ise bu kez İzmir.  CHP Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner’in aralarında kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi CHP’li belediyelerde işe soktuğu öğrenildi.

    CHP’de bir skandal daha! Torpil patladı... Bu kez 25 kişi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. CHP'li belediyeler akrabaların kıyak sahasına dönüşürken her seferinde vurgulanan "liyakat" söylemleri ise yine lafta kaldı. Birçok başkanın akrabalarını belediye kadrolarına doldurmasının ardından CHP bir kez daha torpil skandalıyla gündeme geldi. Torpille işe almaların ardı arkası kesilmeyen CHP'de yeni vakanın adresi ise bu kez İzmir. CHP İl Başkan Yardımcısı olan Sedredin Coşkuner'in İzmir'deki çeşitli belediyelere oğlu ve kızı dahil 25 kişiyi işe soktuğu iddia edildi. İşe sokulduğu iddia edilen kişilerin isim listesinin parti içinde elden ele dolaştığı belirtilirken iddiaların bir kısmını doğrulayan Coşkuner ise, bunun parti içinde kendisine kurulmuş bir komplo olduğunu iddia etti.


    CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner

    CHP'DE ORTALIĞI KARIŞTIRAN TORPİL VAKASI
    CHP'de milletvekili adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerinin istifa süreci başlarken ortalığı karıştıran bir gelişme yaşandı.

    ELDEN ELE LİSTE DOLAŞIYOR
    Karşıyaka'da İlçe Başkanı Serdar Koç'un istifa etmesi halinde ilçe başkanı olabileceği konuşulan ve kendisi de halen Karşıyaka Belediyesi'nde yönetici olan CHP İzmir Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner ile ilgili partililer arasında şok bir liste dolaşmaya başladı.
    Yeni Asır'ın haberine göre Coşkuner'in içlerinde kızı ve oğlunun da bulunduğu 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktuğu iddia ediliyor. Liste elden ele dolaşırken CHP İl örgütünde de gündem oldu.

    KIZINI DOĞRULADI, OĞLUNU YALANLADI
    Herkes bu listeyi konuşurken Sedrettin Coşkuner, bu isimlerin 5-6'sının doğru olduğunu ancak birçok kişinin kendisi ve ailesiyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Kızının Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığının doğru olduğunu ifade eden Coşkuner, oğlu Berkay Coşkuner'in Çiğli Belediyesi'nde çalıştığı iddiasının doğru olmadığını ve oğlunun inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi.

    "PARTİ İÇİNDE BANA YAPILMIŞ KOMPLO"
    Bunun kendisine karşı parti içinde yapılmış bir komplo olduğunu ileri süren Coşkuner, "Yapanlar da CHP'li. Karşıyaka İlçe Başkanı olma ihtimalim var diye yapılıyor. Öyle 25 tane yakınım yok. Kimlikleri topluyorum. Dava açacağım. Serdar Yavaşoğlu var Karşıyaka'da, o yaptırıyor bunları. Mesela orada Durmuş var Hakan var. Coşkuner değil soy isimleri. Tekirdağ'da mı ne bir yakınımı işe aldırdığımı iddia ediyorlar, kanıtlasınlar ben bugün istifa ederim" dedi.

        'BELEDİYELERDE İŞE ALDIRDIKLARIMIZ VAR AMA…'
        Söz konusu listedeki bazı isimlerin kimlik fotokopilerini bile atabileceğini söyleyen Coşkuner, "Tabii 'Sedrettin ilçe başkanlığına gelirse hepimizi yok eder' diyorlar. Size o listede yer verilen bazılarının kimlik fotokopilerini atayım, soy isimleri farklı. Yamanlar'da, Gümüşpala'da aldırdıklarımız var. Sayılan 25 kişi içinden Büyükşehir'de İsmail ve Ozan Coşkuner de var. Onlar da 10-15 yıl önce girmişler, yani benimle ilgileri yok" ifadelerini kullandı.

        KADROLAR EŞ DOST İLE DOLDU
        Öte yandan 2019 yılındaki yerel seçimlerin ardından belediyelerde işçi kıyımına başlayan CHP yönetimleri, boşalan kadroları da aile üyeleri ve yakınlarıyla doldurmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran torpil skandalına kamuoyu büyük tepki gösterirken, makamları kapan aile üyelerinin maaşları ise dudak uçuklatmıştı.

        İŞÇİYE TEHDİT AKRABAYA TORPİL
        Geçtiğimiz Eylül ayında da belediye işçilerine kameralı tehditte bulunduğu ortaya çıkan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni bir skandalla daha gündeme gelmişti. CHP'li Türkyılmaz'ın öz yeğeni olan Müge Türkyılmaz'ı belediyenin kreşine müdür yaptığı ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Güncel 'Liyakat' lafta 'yandaşlar' kadroda! CHP'de bir torpil daha patladı: Sedrettin Coşkuner oğlu ve kızı dahil 25 kişiyi CHP'li belediyelerde işe soktu
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