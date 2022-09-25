İşçiye tehdit akrabaya torpil! CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'dan öz yeğenine büyük kıyak

ÖZ YEĞENİNİ MÜDÜR YAPTI

Kentte hizmet üretmemekle eleştirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini de çürümeye terk ettiği için tepki toplayan Başkan Türkyılmaz, emekçilere yaptığı kameralı tehdit olayının ardından bu kez yakın akrabasını müdür yaptı.