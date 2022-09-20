Saadet Partisi, CHP'li Tunç Soyer’in Osmanlı’ya yönelik sözlerini eleştiren ilçe başkanını görevden aldı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın, Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu'nu görevden aldığı öğrenildi.
Emre Ustaosmanoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı Tarık Balyalı'nın Osmanlı ve padişah Sultan Vahdettin'e yönelik sözlerini eleştirmişti. Emre Ustaosmanoğlu; "Eyüpsultan İlçe Başkanlığı bayrağını kıymetli ağabeyim Mevlüt Karsavran'a teslim ettik. Hayırlara vesile olmasını dilerim..." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'yı eleştirmiş ve "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" dedi.
Emre Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şöyleydi:
"Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."
"Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın!"
"İBB Meclisi Sultan Vahdettin'e hakaret etme yeri değildir. Osmanlının mirası bu topraklarda Osmanlıya hakaret edenlerin yeri yoktur. Bu hainleri çatısı altında barındıranlarda aynı ihanetin içerisindedir. Tarık Balyalı'ya bu milletten özür dile yada istifa et."