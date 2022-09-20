Saadet Partisi, CHP'li Tunç Soyer’in Osmanlı’ya yönelik sözlerini eleştiren ilçe başkanını görevden aldı



"Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugünde susmayız, susmayacağız."



TUNÇ SOYER VE TARIK BALYALI NE DEMİŞTİ?

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı'yı hedef aldı ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" iddiasında bulundu. Tunç Soyer, konuşmasında Yunan'ın adını dahi anmadı.



İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e hakaret etti ve "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" iddiasında bulundu.