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    Bayraktar Kızılelma dünya manşetlerinde: Bu gücü hesaba katın!

    Türkiye, tarihi bir başarıya daha imza attı. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, önceki gün havalandı! Uçuşunu başarıyla tamamladı. Dünyanın manşetlerine taşındı: Bu gücü hesaba katın!

    Gündem Kızılelma

    Savunma sanayiindeki atılımlarıyla dikkat çeken Türkiye, fark yarattı. Son olarak Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, gökyüzüne havalandı. İlk uçuşunu başarıyla tamamladı. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma, dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Reuters haberinde milli savaş uçağımıza övgüler yağdırdı. Baykar'ın küresel ilgi odağı haline geldiğini belirterek "Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5'inci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızılelma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek. Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadesini kullandı. Ülkemizin gelişen savunma sanayiine vurgu yaparak "Türkiye, inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini SİHA gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızılema ve diğer insansız hava araçları için bir üs görevi görecek" diye yazdı.



    AKINCI'DAN TAM İSABET
    Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi, sahneye çıktı. Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen TRG- 230-İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.

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    Haberler Güncel Bayraktar Kızılelma dünya manşetlerinde: Bu gücü hesaba katın!
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