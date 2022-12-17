Bayraktar Kızılelma dünya manşetlerinde: Bu gücü hesaba katın!

Savunma sanayiindeki atılımlarıyla dikkat çeken Türkiye, fark yarattı. Son olarak Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, gökyüzüne havalandı. İlk uçuşunu başarıyla tamamladı. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma, dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Reuters haberinde milli savaş uçağımıza övgüler yağdırdı. Baykar'ın küresel ilgi odağı haline geldiğini belirterek "Türkiye'nin jet motoruyla çalışan yeni insansız hava aracı, 5'inci nesil savaş uçaklarına benzer dış özellikler gösteriyor. Kızılelma, havadan havaya angajmanları yürütebilecek. Baykar'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını söyledi" ifadesini kullandı. Ülkemizin gelişen savunma sanayiine vurgu yaparak "Türkiye, inşası devam eden dikey kalkışlı uçak gemisini SİHA gemisine dönüştürdü. Gemi, Kızılema ve diğer insansız hava araçları için bir üs görevi görecek" diye yazdı.