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    • 16.12.2022 20:56
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    Son dakika: 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı! İşte başvuru ekranı

    Son dakika haberi... 2022-2023 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. Öte yandan KYK burs sonucu sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022-2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaparak, şunları kaydetti:

    "Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."



    Bakanlığa bağlı yurtların sayısının 800'e kapasitesinin ise 850 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu,"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor." ifadelerini kullandı.

    BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK
    Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

    KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

    TIKLA BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARINI ÖĞREN

    2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu.



        Erdoğan'ın açıklamasına göre;

        2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye

        Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye

        Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı! İşte başvuru ekranı
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