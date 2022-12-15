Türkiye'nin ekonomik hamlelerinden etkilenen dünya medyası Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi





GÜÇLÜ TÜRKİYE

ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı öncelediğini yazdı. Gazetede, "Sürdürülemez" olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı. Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarının, 2023'te daha kolay olması beklenen makroekonomik koşullar tarafından da onaylanabileceği yönünde yorum yapıldı. Aynı analizde, "Son zamanlarda hane halkı, döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi. Türkiye'nin enflasyonu, istikrara kavuştu" ifadesi kullanıldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua ise "Türk ekonomisindeki iyi gelişmeler kendini gösteriyor. Salgın ve küresel ekonomideki genel gerileme eğiliminin etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini korunuyor" diye yazdı. Financial Times, "Türk ekonomisi küresel etkilere karşı dayanıklı olduğunu gösterdi" başlığını attı.



GAZA BASTIK

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da üçlü zirveye katıldı. Türkmen gazı ile ilgili açıklama yaptı: "Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin, vizelerin kaldırılması veya makul seviyeye çekilmesi ticaret hacmimizi artıracaktır. Türkmen doğalgazının nakli için çalışmaya başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN