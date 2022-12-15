Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye'nin ekonomik hamlelerinden etkilenen dünya medyası Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi

    Türkiye'nin ekonomik hamleleri dünyayı etkiledi. Wall Street Journal, Başkan Erdoğan'a övgü dizdi. "Cari hesap yalnızca 0.4 milyar dolar açık verdi. Enflasyonu düşürüyor" dedi.

    Made in Türkiye

    ABD'nin finans gazetesi Erdoğan'ın politikalarının başarılı olduğunu vurguladı. Vatandaşın, döviz mevduatından çıktığını anlattı. "TL'ye güven var" yazdı.

    Financial Times ise "Türkiye ekonomisi çok dayanıklı" başlığını attı. Çin haber ajansı Şinhua da koroya katıldı: Küresel krize rağmen Türkiye büyüyor.

    TAM GAZ İLERİ
    Erdoğan, Türkmenistan'da Berdimuhamedov ve Aliyev ile bir araya geldi. "Türkmen doğalgazının nakli için çalışmaya başlamalıyız" dedi.



    GÜÇLÜ TÜRKİYE
    ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı öncelediğini yazdı. Gazetede, "Sürdürülemez" olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı. Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarının, 2023'te daha kolay olması beklenen makroekonomik koşullar tarafından da onaylanabileceği yönünde yorum yapıldı. Aynı analizde, "Son zamanlarda hane halkı, döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi. Türkiye'nin enflasyonu, istikrara kavuştu" ifadesi kullanıldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua ise "Türk ekonomisindeki iyi gelişmeler kendini gösteriyor. Salgın ve küresel ekonomideki genel gerileme eğiliminin etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini korunuyor" diye yazdı. Financial Times, "Türk ekonomisi küresel etkilere karşı dayanıklı olduğunu gösterdi" başlığını attı.

    GAZA BASTIK
    Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da üçlü zirveye katıldı. Türkmen gazı ile ilgili açıklama yaptı: "Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin, vizelerin kaldırılması veya makul seviyeye çekilmesi ticaret hacmimizi artıracaktır. Türkmen doğalgazının nakli için çalışmaya başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmamoğlu’nun adaylık tiyatrosu! KK’yı devirme planı
    Haberler Güncel Türkiye'nin ekonomik hamlelerinden etkilenen dünya medyası Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi
        SON DAKİKA