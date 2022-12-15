15 Temmuz ihanetinde köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek: Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı!

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminde, kendisine itaat eden askerle stratejik öneme sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatmıştı. Darbe girişinin yaşandığı gece, İstanbul'da hainler 34 vatandaşımızı burada şehit etti. Şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptı.



O gece FETÖ üyesi askerler tarafından Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 32'si vatandaş, 2'si polis 34 kişi şehit oldu. 318 kişinin müşteki olarak yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 143 sanık İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.