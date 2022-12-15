Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE

15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucu operasyonlarında 36 bin kişinin yattığını belirten Bakan Soylu, bu sayının 120 bini geçtiğini belirtti:

"Terörle mücadele gibi uyuşturucuyla da aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı 120 bin sayısına 800 sayısına çıktı. Hem uyuşturucunun organizatörlüğünü yapanlar hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçuna bulaşanlarla ilgili yargıyla, emniyetle hep birlikte el birliğiyle bir mücadele ortaya konulmaktadır."

137 ŞÜPHELİDEN 131'İ YAKALANDI

Soylu, Mersin'de başlatılan operasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mersin'de 4 aydır devam eden bizim projeli operasyon olarak nitelendirdiğimiz bu organizasyon ağını çökertmeye yönelik yaklaşık 137 hedefimiz vardı. Bugün sabah 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındı. 1960 polis bu operasyona katıldı, helikopter, İHA, 18 narkotik dedektör köpek, özel harekat unsurlarımızla birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirildi."

"AVRUPA'DA VE DÜNYADA UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMLER YÜKSELİRKEN BİZDE DÜŞÜYOR"

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Soylu, "Türkiye'nin birçok yerinde "Narkoalan Projesi" uyguluyoruz. Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e düştü. Avrupa'da ve dünyada yükselirken bizde bu sayı düşüyor. Biz bir evladımızı bile bu illete kaptıramayız" dedi.

"ATTIĞIMIZ HER ADIM UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BİZİ BAŞARIYA DOĞRU GÖTÜRÜYOR"

Uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlardan birinin metruk binalar olduğunu aktaran Bakan Soylu şöyle konuştu:

"120 bin metruk bina tespit ettik ve 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik, bunlar tarihi eserler ve yıkılması gerekmeyen binalar. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Metruk binalarda uyuşturunun kullanım oranı bundan 3 yıl önce yüzde 30'lar civarındaydı, şimdi yüzde 20'ler civarına düştü. Attığımız her adım uyuşturucuyla mücadelede bizi başarıya doğru götürüyor."