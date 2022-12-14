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    • 14.12.2022 23:41
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    Oyun çok büyük çok! ABD ve Almanya İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosunda topa girdi: Peş peşe hadsiz açıklamalar

    Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı. ABD ve Almanya da hadsiz açıklamalarla topa girdi. Öte yandan 5. kol faaliyeti yürüten emperyalist medya aktörleri de olaydan rol devşirip skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Oyun çok büyük çok! ABD, Almanya, İmamoğlu...

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

    İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Öte yandan mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.



    Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak safını belli etti. Genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.




    MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ
    Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." diye konuştu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise A Haber canlı yayınında, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.



        Her seferinde Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye yeltenen, hadsiz çıkışlarıyla ön planda olan sözde müttefik ABD ise yine şaşırtmadı.

        BIDEN'IN OFİSİNDEN BÜYÜ HADSİZLİK
        ABD Başkanı Biden'ın ofisinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



        ABD VE ALMANYA TOPA GİRDİ
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar sonrası açıklama yayımladı.

        Söz konusu açıklamada, "Karardan rahatsızlık ve hayalkırıklığı duyduk. Verilen ceza haksızdır, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'de medyaya, siyasete ve iş dünyasına yöneltilen suçlamalar ve uzun tutukluluklar endişe vericidir" ifadelerine yer verildi.



        Almanya Dışişleri Bakanlığı da "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir. Bu, siyasi tartışmalar ile yaşıyor. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur" açıklamasını yaparak büyük skandala imza attı.



        5. KOL AKTÖRLERİ DEVREDE
        Öte yandan etki ajanı haber kuruluşları da bu olayı skandal manşetlerle okuyucularına duyurdu.

        İngiliz Reuters, Ekrem İmamoğlu'nu Başkan Erdoğan'ın rakibi ilan ederek algı dolu bir haber servis etti.

        İlgili haberde, "Türk mahkemesi, Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı verdi" ifadeleri kullandı.



            İngiltere'de yayın yapan bir başka medya kuruluşu The Guardian ise Ekrem İmamoğlu'nun işlediği hakaret suçunu görmezden gelip, Türkiye'nin yargı organlarını hedef göstererek "Türk mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güçlü bir rakip olan Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten men etti" dedi.
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