Oyun çok büyük çok! ABD ve Almanya İmamoğlu'nun adaylık tiyatrosunda topa girdi: Peş peşe hadsiz açıklamalar





ABD VE ALMANYA TOPA GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar sonrası açıklama yayımladı.



Söz konusu açıklamada, "Karardan rahatsızlık ve hayalkırıklığı duyduk. Verilen ceza haksızdır, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'de medyaya, siyasete ve iş dünyasına yöneltilen suçlamalar ve uzun tutukluluklar endişe vericidir" ifadelerine yer verildi.





Almanya Dışişleri Bakanlığı da "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir. Bu, siyasi tartışmalar ile yaşıyor. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur" açıklamasını yaparak büyük skandala imza attı.