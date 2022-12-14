Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından, başkent sokakları sular altında kaldı, çok sayıda ev çöktü, şehrin birçok mahallesinde toprak kayması meydana geldi.