Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2022 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2022 22:59
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlarından sonra oluşan sellerde ölenlerin sayısı 120’ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Kongo’ya taziye mesajı

    Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından, başkent sokakları sular altında kaldı, çok sayıda ev çöktü, şehrin birçok mahallesinde toprak kayması meydana geldi.



    120 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Yaşanan afette, ilk belirlemelere göre 100 olarak belirtilen ölü sayısı 120'ye yükseldi.

    Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı Kinsaşa'da ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.



    Afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

    Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.



        BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Nihai karar değil
        Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sel felaketine ilişkin taziye mesajı yayımladı
            SON DAKİKA