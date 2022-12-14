Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı değerlendirdi: Nihai karar değil





"NİHAİ BİR KARAR DEĞİL"

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir."



MAĞDURUYET ALGISI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Öte yandan A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok Sebep Sonuç programına katılan AK Parti Grup Başkavekili Avukat Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Karar üzerinden mağduriyet algısı oluşturulmak isteniyor diten Tunç, "Kesin olmayan karar üzerinden bir fırtına kopararak bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bunun da kimseye bir faydasının olmayacağının kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkavekili Avukat Yılmaz Tunç açıklamaları şu şekilde;

Karar kesin karar değil. YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hakaret suçundan açılan dava söz konusuydu. Bu davada mahkeme mahkûmiyet kararı verdi. Bu karar kesin karar değil. İstinaf süreci var ardından teminiz süreci var. Kanun yolları açık olan bir karar.



BİR MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞIYOR

Tabi burada kesin olmayan karar üzerinden bir fırtına kopararak bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıyor. Bunun da kimseye bir faydasının olmayacağının kanaatindeyiz.



KARALAMA SİYASETİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bu kararı iktidarın talimatı verildiği şeklinde bir karalama siyaseti gerçekleştiriliyor. Bunu kesinlikle kabul etmek mümkün değildir. Bir kere yargı kararları elbette eleştirilir. Yani kararlar eleştirilebilir.