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    • Güncel
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    • 15.12.2022 00:04
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    HDP desteğine rağmen 6’lı masanın oyları düşüyor! İşte CHP ve İYİ Parti’nin güncel oranları ve son seçim anketi…

    2023 seçimlerine aylar kalırken Millet İttifakı’nda adaylık krizi sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. CHP ve İYİ Parti'nin güncel oy oranlarını duyuran Aktaş, HDP desteğine rağmen 6’lı partinin oy kaybettiğini belirtti.

    İşte güncel anket sonuçları...

    Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için adaylık krizi giderek büyüyor.

    Aday olacak ismin kim olacağı da kamuoyu ve vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için bastırsa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

    SON ANKET SONUÇLARI
    Bu gelişmeler yaşanırken 2023 seçimlerine yönelik son anket çalışması da sonuçlandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını yorumladı.



    "MASAYI YIKMA PAHASINA ADAYLIKTAN VAZGEÇMEYECEK"
    İhsan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde;
    "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık motivasyonu çok yüksek ve masayı yıkma pahasına adaylığını geri çekmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oy kaybettirdiği bir gerçek.



    CHP VE İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ VAR
    İYİ Parti uzun süredir oy kullanmıyordu ama şu an yüzde 11'lere düştü. CHP'de 27 oranlarına çıkmıştı ama şu an 22 bandında. Topladığınızda yüzde 33 civarında duruyor.
        İşte güncel anket sonuçları...
        Haberler Güncel HDP desteğine rağmen 6’lı masanın oyları düşüyor! İşte CHP ve İYİ Parti’nin güncel oranları ve son seçim anketi…
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