HDP desteğine rağmen 6’lı masanın oyları düşüyor! İşte CHP ve İYİ Parti’nin güncel oranları ve son seçim anketi…

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için adaylık krizi giderek büyüyor.
Aday olacak ismin kim olacağı da kamuoyu ve vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için bastırsa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.
SON ANKET SONUÇLARI
Bu gelişmeler yaşanırken 2023 seçimlerine yönelik son anket çalışması da sonuçlandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını yorumladı.
"MASAYI YIKMA PAHASINA ADAYLIKTAN VAZGEÇMEYECEK"
İhsan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde;
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık motivasyonu çok yüksek ve masayı yıkma pahasına adaylığını geri çekmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oy kaybettirdiği bir gerçek.