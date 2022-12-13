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    • 14.12.2022 11:25
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    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Bağış adı altında vurgunun tarifesi: 1 milyon 300 bin dolar

    Son dakika haberi! CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı. Gözaltına alınanlar arasında Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü. Öte yandan ifadesi alınmaya başlayan Hazinedar'ı savunan CHP yandaşı SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar'ın "aklandı" yalanı da elinde patladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

    HAZİNEDAR İFADE EDİYOR
    Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hazinedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

    HAZİNEDAR CHP YANDAŞI SÖZCÜ YAZARI UĞUR DÜNDAR'I PATLATTI
    CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar, yolsuzluklarla anılan ve dün yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde "Allah herkesi kuru iftiradan korusun" ifadelerini kullanmıştı.

    AKLANDIĞINI DÜNDAR'A İNANDIRDI
    20 Ağustos 2022'deki konuyu köşesine taşıyan Dündar, ve Hazinedar'ın ifadelerine yer vererek aklandığını duyurmuştu. Dündar, Hazinedar'ın ifadeleri sonrası yazısında, "Eğer o yaz bahçesinde rastlamasaydım, Murat Hazinedar'ı yolsuzluklarla hatırlamaya devam edecektim. O, biraz ilerimizdeki bir masada oturan eşi ve oğlunun yanına dönerken, Korcan"la aynı anda şunları söyledik: "Allah herkesi kuru iftiradan korusun!.."" ifadelerini kullandı. Ancak, 2016'da açılan ve devam edilen soruşturmalar neticesinde Murat Hazinedar gözaltına alındı.



        Fotoğrafta: Hüseyin Avni Sipahi

        CHP'Lİ BELEDİYEYE SORUŞTURMA 2016'DA BAŞLADI
        Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

        CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!


        17 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARDI
        Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

        Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese 13 Aralık 2022 )dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

            MURAT HAZİNEDAR YAKALANDI
            Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul'a sevk edildi.

            Arkadaşına ait olduğu öğrenilen 34 KC 8789 plakalı otomobil ile Ordu'dan İstanbul'a gittiği belirlenen Hazinedar, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkisinde yol kontrolü yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

            Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hazinedar, işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

            DEMOKRAT PARTİ İL BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
            Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. Şüphelilerin oluşturdukları rüşvet tarifeleriyle sistematik bir şekilde 'işlem geciktirme' ve sonrasında 'işlem hızlandırma' yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin özellikle işyeri açmak veya inşaat yapmak isteyen kişilerin ruhsat başvurusunda işleri hızlandırmak adına 'bağış' adı altında rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin 'müşteki' sıfatıyla ifadelerinin alındığı, 47 kişinin ise 'bilgi sahibi' olarak bilgilerine başvurulduğu belirtildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü.


            BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET
            Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.

            BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
            Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlenmesine ilişkin mevcut belediye yönetiminden açıklama geldi.

            Açıklamada, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon" başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

                Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise "Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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                Haberler Güncel CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Bağış adı altında vurgunun tarifesi: 1 milyon 300 bin dolar
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