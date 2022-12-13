CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Bağış adı altında vurgunun tarifesi: 1 milyon 300 bin dolar

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
HAZİNEDAR İFADE EDİYOR
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hazinedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.
HAZİNEDAR CHP YANDAŞI SÖZCÜ YAZARI UĞUR DÜNDAR'I PATLATTI
CHP yandaşı Sözcü yazarı Uğur Dündar, yolsuzluklarla anılan ve dün yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündeme geldiğinde "Allah herkesi kuru iftiradan korusun" ifadelerini kullanmıştı.
AKLANDIĞINI DÜNDAR'A İNANDIRDI
20 Ağustos 2022'deki konuyu köşesine taşıyan Dündar, ve Hazinedar'ın ifadelerine yer vererek aklandığını duyurmuştu. Dündar, Hazinedar'ın ifadeleri sonrası yazısında, "Eğer o yaz bahçesinde rastlamasaydım, Murat Hazinedar'ı yolsuzluklarla hatırlamaya devam edecektim. O, biraz ilerimizdeki bir masada oturan eşi ve oğlunun yanına dönerken, Korcan"la aynı anda şunları söyledik: "Allah herkesi kuru iftiradan korusun!.."" ifadelerini kullandı. Ancak, 2016'da açılan ve devam edilen soruşturmalar neticesinde Murat Hazinedar gözaltına alındı.