CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Bağış adı altında vurgunun tarifesi: 1 milyon 300 bin dolar



BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET

Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.