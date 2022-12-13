Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret ve EYT algısı kısa sürdü! Bakan Nebati: Danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler

2023 seçimleri yaklaştıkça ithal danışmanlara bel bağlayıp her türlü algı, yalana sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha rezil oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinde algı oluşturmaya çalıştı.
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Asgari ücretin vergi dışı bırakılması neredeyse 1 sene olacakken, algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu skandal bir yalana imza attı. Kılıçdaroğlu "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.