Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret ve EYT algısı kısa sürdü! Bakan Nebati: Danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler





EYT ÜZERİNDEN MESNETSİZ İDDAİLAR

Öteye yandan EYT ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu mesnetsiz açıklamalara imza atarak bakanlıkları hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bundan haberi yok. Çalışma Bakanlığı ayrı çalışıyor, Hazine'ye sormuyorlar. Hazine'ye görüş almak için gittiklerine de 'Ben bunu karşılayamam' diyor. Önce bürokratların bir araya gelip, seçenek oluşturmaları lazım. Ama devlette liyakatli kişiler kalmadı, bürokrat kalmadı. EYT ile ilgili çözüm bekliyoruz. Nasıl bir çözüm üretecekler, biz de merak ediyoruz" dedi.