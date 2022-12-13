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    • 13.12.2022 08:05
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    • 13.12.2022 08:20
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    Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya dolar bombası: "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım"

    Son dakika haberi! CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen'in, '128 milyar dolar nerede?' kara propagandasının yapıldığı dönemde, 6'lı masa liderlerinden birinin, eski milletvekili bir işadamı aracılığıyla döviz aldığı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sevigen, "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur." dedi.

    Sevigen’den 6’lı masaya dolar bombası!

    CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masa bileşenleri tarafından, 128 milyar dolar nerede iftirasının yürütüldüğü bir dönemde, masanın genel başkanlarından birinin, eski bir milletvekili aracılığıyla döviz aldığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuştu ve şunları söyledi:

    "6'LI MASADA BİR LİDER "128 MİLYAR DOLAR" YALANI SÜRERKEN YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ ALIMI YAPTI!"&NBSP;VİDEO İZLE

    TÜRKİYE'NİN PARAYA İHTİYACI OLDUĞU DÖNEMDE DÖVİZ ALIMI YAPTI
    "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Eski bir milletvekiline gönderiyor. Özel korumasını. O dönem araları iyiydi. Arıyor, 'sana bir arkadaşımla Türk lirası gönderiyorum, bunu dolara çevirir misin?' diyor. O da gönderiyor. Bir kere daha gönderiyor. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur."

    "6'lı masa üyelerinin birinin genel başkan yardımcısı, 'bizi şaibede bıraktın, kim o söyle' dedi. Ben de dedim, 'Genel başkanlar düşünsün, sizi ne şaibede bırakacağım.' Vicdanı varsa, düşünüyordur. Türkiye'nin o kadar paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 6'lı masa liderleri içerisinden bir tanesi döviz alımı yaptı. Sen bir siyasetçisin kardeşim, kendini düşünüyor. Bir siyasetçinin desturu, ülkem, partim ve ben olmalıdır."

        "ÜLKE BENİM UMRUMDA DEĞİL DİYOR"
        Sabah'ta yer alan habere göre, 6'lı masada dolar olan siyasetçinin kendini açıklamasını gerektiğini belirten Sevigen "Ülkenin ihtiyacının olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanının 'döviz bozdurun' çağrısını yaptığı bir dönemde, fakirin fukaranın parasını bozdurduğu bir dönemde bir genel başkan çıkıyor, koruma müdürüyle çanta gönderip döviz alır mı? Ben hırsızlık yaptığını ima etmiyorum. Vicdanlı bir siyaset adamı ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde, ülke benim umurumda değil diyor. Önce kendini düşünen biri ülkeyi nasıl yönetecek? İçlerinden bir tanesi hepimizi şaibe altında bırakıyorsun demedi. Çıkıp kendisi açıklasın. Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin." dedi.

        "128 MİLYAR DOLAR" YALANI BELGELENMİŞTİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddiasının yalan olduğu belgelenmişti. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP'ye açtığı davayı karara bağlamıştı.

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        Haberler Güncel Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya dolar bombası: "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım"
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