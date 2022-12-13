Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den 6'lı masaya dolar bombası: "Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım"

"ÜLKE BENİM UMRUMDA DEĞİL DİYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre, 6'lı masada dolar olan siyasetçinin kendini açıklamasını gerektiğini belirten Sevigen "Ülkenin ihtiyacının olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanının 'döviz bozdurun' çağrısını yaptığı bir dönemde, fakirin fukaranın parasını bozdurduğu bir dönemde bir genel başkan çıkıyor, koruma müdürüyle çanta gönderip döviz alır mı? Ben hırsızlık yaptığını ima etmiyorum. Vicdanlı bir siyaset adamı ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde, ülke benim umurumda değil diyor. Önce kendini düşünen biri ülkeyi nasıl yönetecek? İçlerinden bir tanesi hepimizi şaibe altında bırakıyorsun demedi. Çıkıp kendisi açıklasın. Bu ülkeyi kime emanet edeceğini bu millet bilsin." dedi.