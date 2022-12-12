Son dakika: DEPREM | Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi | SON DEPREMLER

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.13 06:21:17 40.3583 27.1153 12.7 -.- 4.8 4.0 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel

2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel

2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel

2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel

2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel