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    • 14.12.2022 00:45
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    • 14.12.2022 00:45
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    Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Sadettin Hülagü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

    Resmi Gazete yeni atama kararı yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu.

    Atama kararı Resmi Gazete’de!

    Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu.



    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:



    "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir."



        SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?
        Prof. Dr. Sadettin Hülagü (d.1959, Erzurum), akademisyen, tıp doktoru, Kocaeli Üniversitesi rektörü.
        Doğum tarihi : 3 Şubat 1959
        Kaç yaşında : 62 yaşında
        Nereli : Erzurum



        Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

        1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

        2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

        Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

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