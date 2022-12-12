Hüsamettin Cindoruk hortladı: Yine 'şeriat gelecek' söylemi!

İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI: AŞACAĞIZ

Cindoruk dini eğitimlerden ve İmam hatip okullarından rahatsız olduğunu "Bu kadar imam hatip açılması, Cumhuriyet eğitiminin dışında bir dini eğitimin sonuç alması halkın bir kısmında destek bulduğu olgusunu doğruluyor. Ama bunu aşacağız." ifadeleriyle belirtti.

Cumhuriyet'in AK Parti iktidarında taarruz altında olduğunu iddia eden Cindoruk, "AK Parti çok iddialı biçimde bir şeriat devleti kurmak istedi. " dedi.