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    • 12.12.2022 17:22
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    Hüsamettin Cindoruk hortladı: Yine 'şeriat gelecek' söylemi!

    Siyaset sahnesinden silinen 89 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'e verdiği röportajla gündemi meşgul ediyor... 28 Şubat dönemindeki kritik rolüyle ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Hüsamettin Cindoruk, 2023 seçimlerine ilişkin 'şeriat gelebilir' iması yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cindoruk darbe yönetimlerine güzellemelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    Cindoruk hortladı

    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Cumhuriyet'e konuştu.

    HÜSAMETTİN CİNDORUK'TAN 'ŞERİAT GELECEK' İMASI
    Siyaset sahnesinden silinen 89 yaşındaki Cindoruk tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi 'şeriat' yalanına sarılarak hükümeti hedef aldı.

    Başörtüsünün anayasal güvenceye alınmak istenmesinden rahatsızlığını açıkca belli eden Cindoruk, "Yürürlükteki anayasa yerine şeri anayasa isteniyor." iddiasında bulundu.

    İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI: AŞACAĞIZ
    Cindoruk dini eğitimlerden ve İmam hatip okullarından rahatsız olduğunu "Bu kadar imam hatip açılması, Cumhuriyet eğitiminin dışında bir dini eğitimin sonuç alması halkın bir kısmında destek bulduğu olgusunu doğruluyor. Ama bunu aşacağız." ifadeleriyle belirtti.

    Cumhuriyet'in AK Parti iktidarında taarruz altında olduğunu iddia eden Cindoruk, "AK Parti çok iddialı biçimde bir şeriat devleti kurmak istedi. " dedi.

    BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNDEN RAHATSIZ OLDU
    Başörtüsü özgürlüğü'nün anayasal güvenceye alınmak istenmesinden rahatsız olan Cindoruk, "Başörtüsüyle ilgili tartışma yalnızca şeriatla yönetilen İran ile laik olduğunu söyleyen Türkiye'de var. Katar'da bile yok. Son maçlar onu gösterdi. Demokratik bir turnuva yaptı. Seyirciye dikkat ettim, herkes istediğini giydi, istediği gösteriyi yaptı. Hâlâ Türkiye kadının saçını tartışıyor. Tabanda da bunun taraftarı var. Karşıdevrimciler var. Siyasal İslam Türkiye için bir tehlikedir." dedi.

        DARBECİLERİ ÖVDÜ: ASKERİ İDARELER BİLE YAPMADI
        Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden hükümeti hedef alan Hüsamettin Cindoruk, "Türkiye Cumhuriyeti bugün başı boşluk içinde. Organları nakledilmiş yerine de yeni organ konmamış bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanı kararnameyle idare ediyor. Biden'da böyle bir yetki yok. Biz 70 yılda askeri idareler gördük onlar bile bunu yapmadı." ifadeleriyle darbecilere övgü yaptı.

        KILIÇDAROĞLU GÜZELLESİ: ADAY BELLİDİR
        6'lı masanın adaylının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Cindoruk, "Aday bellidir. Kılıçdaroğlu Vizyon Belgesi ile adaylığını ilan etti. Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu çok düzgün mücadele ediyor. Beğeniyor ve saygı duyuyorum. Tek başına da kalsa mücadele edecektir." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu da güzelledi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AKIL HOCASI OLARAK BİLİNİYOR
        Hüsamettin Cindoruk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık Cindoruk'u ziyaret ediyor.

        SIK SIK ZİYARET EDİYOR
        Daha önce CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından iki gün önce gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili, "Sayın Cindoruk siyaset dünyamızın deneyimli ve birikimli bir insanı. Bazı konularda düşüncelerini aldım, birikiminden yararlanıyoruz. Hem Türkiye'nin sorunlarını hem dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizgisi" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP'YE "UFUK ÇİZDİ"
        Cindoruk ise görüşmeyle ilgili, "Türkiye'de siyasal hayat bir çıkmaza girmiştir. Bugün yarı başkanlık sistemini yaşıyoruz, bir süre sonra başkanlık sistemine geçeceğiz. Bu sadece başkanlık sistemi değil tek parti sistemidir. Tünelin ucunda ışık yoktur. O ışığı yakmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye büyük görev düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.


        YÜRÜYÜŞÜN ARKASINDAKİ İSİM
        2017'de 11 Haziran günü gerçekleştirilen ziyaretten sadece 4 gün sonra Kılıçdaroğlu'nun kaos oluşturmaya çalıştığı "adalet yürüyüşü" başladı. Kılıçdaroğlu, Cindoruk'tan aldığı tavsiyeyle başladığı düşünülen yürüyüşün 6. gününde, 15 Temmuz'daki kahramanlık destanına gölge düşürmeyi amaçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

        15 Temmuz gecesi, askeri okul öğrencilerinin "linç edilerek öldürüldüğünü" öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu öğrencinin de hakkını biz arayacağız. Binlerce akademisyen atıldı, bunların da hakkını hep beraber biz arayacağız. Bu yürüyüşü onlar için yapıyoruz" diyerek hain darbe girişiminin 1. yıldönümünün yaklaştığı bir süreçte yeni bir algı oluşturmayı amaçlamıştı.

            FETÖ'YE AKIL HOCALIĞI İDDİASI
            2017 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1994 yılından 17 Aralık 2013'e kadar avukatlığını yapan Orhan Erdemli'nin 23. Ağır ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçede, Hüsamettin Cindoruk'un hem FETÖ hem de CHP'ye akıl hocalığı yaptığını iddia etmişti.

            Erdemli, "FETÖ/PDY'nin 2000 yılında İstanbul imamı olarak bilinen, resmiyette Samanyolu Tv'nin çalışanı görünen Ahmet Kara'nın, Gülen'in DGM'de yargılandığı dönemlerde kendisini bir gün telefonla arayıp Hüsamettin Cindoruk'un adresini verdiği ve Cindoruk'un davayla ilgili tavsiyeleri olacağını söylediğini" de belirttiği anlatılarak, şunları söylediği aktarıldı:"Gitmesem başıma bela olacaklardı. Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı'ndaki Hüsamettin Cindoruk'un ofisine gittim. Oradaki konuşmalardan bu grubun akıl hocasının Hüsamettin Cindoruk olduğunu anladım." ifadelerini kullanmıştı.

            28 ŞUBAT'TA ROL ALDI
            Cindoruk, 28 Şubat darbesinde de başroldeydi. Refah-Yol hükümetini devirmek için hükümetin küçük ortağı olan Doğru Yol Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, darbe projesi kapsamında Cindoruk'un kurduğu Demokratik Türkiye Partisi'ne katıldı. Refah-Yol'un düşürülmesinin ardından Cindoruk'un DTP'si ANAP ve DSP ile birlikte yeni hükümeti kurarak 28 Şubat kararlarını uygulamaya geçirdi.

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