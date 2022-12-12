Hüsamettin Cindoruk hortladı: Yine 'şeriat gelecek' söylemi!

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Cumhuriyet'e konuştu.
HÜSAMETTİN CİNDORUK'TAN 'ŞERİAT GELECEK' İMASI
Siyaset sahnesinden silinen 89 yaşındaki Cindoruk tıpkı 28 Şubat döneminde olduğu gibi 'şeriat' yalanına sarılarak hükümeti hedef aldı.
Başörtüsünün anayasal güvenceye alınmak istenmesinden rahatsızlığını açıkca belli eden Cindoruk, "Yürürlükteki anayasa yerine şeri anayasa isteniyor." iddiasında bulundu.
İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDI: AŞACAĞIZ
Cindoruk dini eğitimlerden ve İmam hatip okullarından rahatsız olduğunu "Bu kadar imam hatip açılması, Cumhuriyet eğitiminin dışında bir dini eğitimin sonuç alması halkın bir kısmında destek bulduğu olgusunu doğruluyor. Ama bunu aşacağız." ifadeleriyle belirtti.
Cumhuriyet'in AK Parti iktidarında taarruz altında olduğunu iddia eden Cindoruk, "AK Parti çok iddialı biçimde bir şeriat devleti kurmak istedi. " dedi.
BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİNDEN RAHATSIZ OLDU
Başörtüsü özgürlüğü'nün anayasal güvenceye alınmak istenmesinden rahatsız olan Cindoruk, "Başörtüsüyle ilgili tartışma yalnızca şeriatla yönetilen İran ile laik olduğunu söyleyen Türkiye'de var. Katar'da bile yok. Son maçlar onu gösterdi. Demokratik bir turnuva yaptı. Seyirciye dikkat ettim, herkes istediğini giydi, istediği gösteriyi yaptı. Hâlâ Türkiye kadının saçını tartışıyor. Tabanda da bunun taraftarı var. Karşıdevrimciler var. Siyasal İslam Türkiye için bir tehlikedir." dedi.