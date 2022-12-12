CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkını isteyen işçiyi fırçaladı: Sana hesap mı vereceğim

Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi'nde çalışan ve 5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçilerin grevi sürüyor...
TUTANAK TUTMA TEHDİDİ
Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.
İŞÇİNİN HAKLI SORUSU DENGESİNİ BOZDU
Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.
Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.