CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkını isteyen işçiyi fırçaladı: Sana hesap mı vereceğim

İŞÇİNİN HAKLI SORUSU DENGESİNİ BOZDU

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.

Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.