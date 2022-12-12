Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2022 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 12:41
    ABONE OL

    CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkını isteyen işçiyi fırçaladı: Sana hesap mı vereceğim

    CHP'li Ataşehir Belediyesi işçileri  geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dahil ederek iş bırakma eylemi başlattı. İşçilerin eylemi sürerken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi skandala imza attı. İlgezdi bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.

    İşçiler Battal’ın yakasına yapıştı

    Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi'nde çalışan ve 5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçilerin grevi sürüyor...

    TUTANAK TUTMA TEHDİDİ
    Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

    Hesaplarda İşçiye ödenecek paranın olmadığınıN belirtmesinin üzerine işçiler iş bıraktı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar belediye binası önünde toplanarak "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

    İŞÇİNİN HAKLI SORUSU DENGESİNİ BOZDU
    Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.

    Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

    Battal İlgezdi'den 5 aydır maaşını alamayan işçiye fırça: ''Sana hesap mı vereceğim?''

        "SANA MI SORACAĞIM"
        İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.

        TEHDİT ETMİŞTİ: HESAP SORACAĞIM
        Ayrıca geçtiğimiz hafta belediye bahçesinde iş bırakma eylemi yapan işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin işçileri tehdit ederek, "Hepinizden hesap soracağım" demişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Güncel CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkını isteyen işçiyi fırçaladı: Sana hesap mı vereceğim
            SON DAKİKA