Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yüksek Mahkemedeki başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor.

ZÜHTÜ ARSLAN'IN GÖREV SÜRESİ ŞUBAT AYINDA DOLUYOR

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi, 13 Şubat 2023'te doluyor.

2 AY KALA SÜREÇ BAŞLIYOR

Yasa gereği, Anayasa Mahkemesi başkanının görev süresinin dolmasına 2 ay kala Yüksek Mahkemede seçim süreci başlıyor.

Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlayacak.



Fotoğraf: Zühtü Arslan

Seçim, 2 aylık süreçte Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın belirleyeceği bir günde yapılacak. Arslan, seçim tarihini en az 7 gün öncesinde Yüksek Mahkeme üyelerine bildirecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıllığına seçiliyor. Görev süresi bitenler yeniden aday olup seçime katılabiliyor.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başkanlık seçimi gündemiyle toplanacak. Salt çoğunluğu elde eden aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı olacak.

Genel Kurulun yapılan toplantılarında hiçbir üyenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, 10 Şubat 2015'te seçilmişti.